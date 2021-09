Jetzt teilen:

GIESSEN - Bereits zum zweiten Mal seit 2018 stattete Spiegel-Bestseller-Autor Tim Pröse der Sophie-Scholl-Schule Gießen einen Besuch ab. Der Münchener las vor Schülern der Sekundarstufe, mit denen er auch in den Austausch gelangte, aus seinem vor sechs Jahren mit großem Erfolg erschienenen Werk "Jahrhundertzeugen - Die Botschaft der letzten Helden gegen Hitler".

Pröse gibt jährlich bis zu 70 Lesungen und besuchte in den vergangenen Jahren über 100 Schulen. Die Schülerschaft der reformpädagogisch und inklusiv ausgerichteten Sophie-Scholl-Schule Gießen sei ihm hierbei in besonderer Erinnerung geblieben und habe ihn auch diesmal begeistert: "Das Feedback und Interesse der Lernenden, besonderes derer mit Anspruch auf sonderpädagogische Förderung, mit alle ihrem Herz und Wissen um das Thema, berühren mich sehr. Fragen, die ich hier zum Thema erhalte, sind besonders tiefgründig. Hier wird diese Begeisterung und die Seele Sophie Scholls weitergetragen. Sophie Scholl lebt in dieser Schule - etwas Schöneres kann es nicht geben." Foto:Lebenshilfe