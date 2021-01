Sophie-Scholl-Schule Gießen: Luftfiltergeräte statt Kühlkammer

Wie man sieht, sind Schüler und Lehrerin der Bienenklasse begeistert von dem neuen Luftfiltergerät. Foto: Lebenshilfe Gießen

GIESSEN - Wie genau der Schulbetrieb nach Ende des Lockdowns aussieht, wird von der weiteren Entwicklung des Infektionsgeschehens abhängig sein. Familien mit Kindern sind von den Schließungen jedoch besonders hart getroffen. Und bis die Impfungen Wirkung für den Schul- und Kitabetrieb zeigen, ist es noch ein langer Weg, heißt es seitens der Lebenshilfe Gießen. Um Kitas und Schulen während der Pandemie weiterhin nicht schließen zu müssen, bedürfe es guter Hygiene-Konzepte. Die Kultusministerkonferenz habe Ende September empfohlen, Klassenräume alle 20 Minuten mindestens drei Minuten lang zu lüften. Zusätzlich wolle das Land Hessen den Kauf von Luftfiltern und Hygienemaßnahmen mit zehn Millionen Euro fördern.

Bis dahin wollte man allerdings an der Sophie-Scholl-Schule nicht warten, zumal die Temperaturen niedrig sind und die Infektionszahlen steigen. In der inklusiven Grundschule mit circa 160 Kindern sind bereits vor Weihnachten zehn Luftfiltergeräte angeschafft und in den Klassenräumen in Betrieb genommen worden.

"Zusätzlich zum Stoßlüften"

"Während der Staat noch diskutiert, wie man die gesundheitliche Sicherheit in den Schulen unter Pandemiebedingungen erhöhen kann, haben wir gehandelt und mit fachkundlicher Beratung aus der Elternschaft Geräte mit hohem Filterstandard und Filterwechselanzeige sowie niedriger Betriebslautstärke angeschafft", freut sich Patrik Mähling, Geschäftsführer der Sophie-Scholl-Schulen gGmbH. "Damit können wir die bestehenden Hygienemaßnahmen optimal ergänzen und zusätzlich zum regelmäßigen Stoßlüften bestmögliche Sicherheit für unsere Schüler und das Personal gewährleisten."

An der rund 10 000 Euro umfassenden Investition hat sich der Förderverein der Schule umfangreich beteiligt. Die Schulgemeinde ist sich darüber im Klaren, dass qualitativ hochwertige und gut getestete Geräte die Virenlast in den Räumen deutlich senken können. Diese Investition wird sich insbesondere nach den Weihnachtsferien auszahlen - davon sind alle Beteiligten überzeugt. Oliver Schmidt ergänzt für den Vorstand des Fördervereins der Sophie-Scholl-Schule: "Unser Verein hat sich zum Ziel gesetzt, den Kindern und Jugendlichen nicht nur außergewöhnliche Aktivitäten innerhalb des Unterrichts und in der Freizeit zu ermöglichen, sondern auch das Schulumfeld so angenehm wie möglich zu gestalten. Aus diesem Grund war es uns ein Bedürfnis die Anschaffung der Luftfilteranlagen finanziell zu unterstützen, um die Klassenzimmer in der Winterzeit nicht auch noch durch ständig geöffnete Fenster in Kühlkammern zu verwandeln. Die im Moment zwingend erforderlichen Maßnahmen sind bereits eine extreme Herausforderung für alle Schülerinnen und Schüler, und wir sind froh, einen entlastenden Beitrag dazu leisten zu können."

Schulleiterin Melanie Grzimbke bekräftigt dies: "Gegen die Verbreitung des Coronavirus gehört regelmäßiges Lüften zu den wirkungsvollen Maßnahmen. Das wissen wir und setzen deshalb in unserem Lüftungskonzept auch vorrangig auf diese Maßnahme. Doch je weiter die Außentemperaturen sinken, desto geringer wird die Bereitschaft, regelmäßig kalte Luft in die Räume zu lassen. Aus diesem Grund sind wir der Geschäftsführung und dem Förderverein umso dankbarer, auf eine Alternative zurückgreifen zu können, die die Raumluft filtert."

Für die Sophie-Scholl-Gesamtschule war indes keine Neuanschaffung erforderlich. Das Gebäude der Sekundarschule verfügt als Passivhaus bereits über eine leistungsstarke raumlufttechnische Anlage mit Überwachung der Luftqualität und einer getrennten Zu- und Abluft für alle Räume.