Sorge um Demokratie bei Diskussionsreihe "Kontroversen" der JLU Gießen

Giessen (hop). Zentral angeordnete Ausgangsbeschränkungen, hierarchische Befehlsketten und Versammlungsverbote anstelle von parlamentarischen Debatten und öffentlichen Demonstrationen. Hat die Demokratie die Seuche? Mit dieser Frage beschäftigten sich das Institut für Politikwissenschaften der Justus-Liebig-Universität (JLU) und das Zentrum für Medien und Interaktivität (ZMI) im Rahmen der bewährten Diskussionsreihe "Kontroversen" - diesmal allerdings virtuell per Livestream. Die weltweiten Einschränkungen der Demokratie betrachteten die Politikwissenschaftler Prof. Helmut Breitmeier, Prof. Regina Kreide und Prof. Dorothée de Nève (alle JLU) dabei mit großer Sorge.

"Mir scheint, dass die Sicherheit im Moment zu sehr über die Freiheit gestellt wird", konstatierte Regina Kreide gleich zu Beginn. Vergessen werde jedoch, dass mündige Öffentlichkeiten und politische Auseinandersetzungen jene Sicherheit in funktionierenden Demokratien unmittelbar bedingen. Deutliche Kritik an der mangelnden öffentlichen Debatte übte auch Dorothée de Nève: "Demokratien brauchen Pluralismus und Diskurs. Das kommt im Moment zu kurz." Die Gefahr, dass der politische Konformismus wie etwa in Ungarn zu einem Machtausbau der Regierenden führen könnte, sieht die Politikwissenschaftlerin in Deutschland derweil nicht. "Angela Merkel nutzt ihre Machtposition bis jetzt nicht aus".

"Stilllegung der Rechten"

Helmut Breitmeier lenkte den Fokus wiederum auf die mangelnde globale Zusammenarbeit der Entscheidungsträger und attestierte den Einzelstaaten eine von Eigeninteressen geprägte "nationale Engstirnigkeit". Neben der einseitigen deutschen Grenzschließung im Saarland vermisste er angesichts der anfangs zögerlichen Unterstützung Italiens vor allem Solidarität innerhalb der Europäischen Union. "Europäische Demokratie kann nur funktionieren, wenn sich grenzübergreifendes Vertrauen entwickelt."

An der ungewöhnlichen Debatte, die zwar ohne größere technische Probleme, aber auch ohne die gewohnt hitzigen Diskussionen geführt wurde, konnten sich unter dem Twitter-Hashtag #CoronaKontroverseJLU ebenfalls die Zuschauer beteiligen, deren Fragen von den Moderatoren Niklas Ferch und Louisa Süß verteilt wurden.

Nach erster Zurückhaltung wagten die Politikwissenschaftler schließlich vorsichtige Prognosen zum Effekt der aktuellen Situation auf die Bundestagswahl im kommenden Jahr. Während Regina Kreide auf "eine interessante Stilllegung der rechten Parteien" verwies, hob Dorothée de Nève den deutlichen Vertrauensgewinn der regierenden CDU hervor, deren kürzlicher Führungsstreit dadurch in den Hintergrund rücke. Nun könne die CDU sogar von der Krise profitieren.

Unabhängig von parteipolitischen Konsequenzen beschworen die drei Diskussionsteilnehmer vor allem eins: Die einschneidenden Einschränkungen in die Demokratie müssten schnellstmöglich beendet werden. "Wir müssen die Rechte auf Partizipation zurückfordern."