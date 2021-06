Sorge um Schwanenteich-Damm in Gießen

Schon im Frühjahr sollen Sandsäcke verhindern, dass zu viel Wasser aus dem Schwanenteich in die Wieseck fließt. Archivfoto: Schäfer

GIESSEN - Manches Thema wird in der Stadt schon so lange diskutiert, dass man es praktisch historisch nennen kann. Der Damm zwischen Schwanenteich und Wieseck gehört dazu. Nachdem eine Lösung zur Landesgartenschau 2014 scheiterte, nagen Wasser und Wurzelwerk nach wie vor an dem Bauwerk. "Gegenwärtig sowie bereits in den zurückliegenden Jahren wurden Schäden am Dammweg, welche optisch betrachtet lediglich als Setzungserscheinungen wahrgenommen wurden, durch punktuelle Eingriffe gesichert und repariert", entgegnet die zuständige Stadträtin Gerda Weigel-Greilich auf eine Bürgeranfrage von Mario Berger zu dem Problem. Er kritisiert unter anderem, dass die Verantwortlichen "in Untätigkeit erstarrt" seien.

Einen Augenblick lang deutet sich im Juni 2012 eine Lösung für Schwanenteich, Damm und Wieseckabschnitt an. Doch bereits im Oktober 2012 ist das Bitterling-Projekt vorerst wieder Geschichte. Es gibt Protest. Und auf ein Bürgerbegehren hin zieht die Stadt das Projekt zurück. Ufer begradigen, Bäume fällen, Flachwasserzonen schaffen: Das waren einige Ideen des gescheiterten Projektes - die Probleme, auf die es reagieren sollte, sind nach wie vor ungelöst. "Seit acht Jahren ist dem Magistrat und der Leitung des Gartenamtes bekannt, dass der Weg zwischen Wieseck und Schwanenteich an einigen Stellen porös ist. Das Wasser plätschert auf nicht vorgesehenen Wegen aus dem Schwanenteich. Geschehen ist nichts - außer, dass das Gartenamt trotz dieses Wissens wöchentlich mit Klein-Lkws darüber gefahren ist", moniert Berger. Vor einigen Jahren seien von der Stadt die Stellen, an denen Wasser aus dem Teich entweicht, mit roter Farbe an den Bäumen markiert worden. Berger: "Das erfolgreiche Bürgerbegehren stand einer maßvollen Restaurierung nie im Weg."

Mit der Gesamtplanung, deren Genehmigung zur Umsetzung seit Jahren vorliegt, verfolgte das Bitterling-Pilotprojekt nicht nur die Schaffung eines Sekundärbiotops, sondern speziell für den Schwanenteich eine langfristige Erhaltung des unter Denkmalschutz stehenden Bereiches. Mit punktuellen Reparaturen in den vergangenen Jahren "sind jedoch die wesentlichen Ursachen, welche infolge sich zersetzendem Wurzelwerks im Dammaufbau bestehen, nicht beseitigt und eine Ausspülung, die nicht nur zum Wasserverlust des Teiches, sondern auch zur Instabilität des Dammes beiträgt, nicht behoben", entgegnet Weigel-Greilich.

Schutz vor Algen

Ebenso sei auf Schäden von Bäumen, deren Standsicherheit gefährdet ist und die durch Anhebung des Wurzelballens einen Dammbruch erzeugen können, zu verweisen. Weigel-Greilich: "Für die Stadt stellt sich momentan die Frage, wie eine vorläufige Sicherung des Dammes erfolgen soll. Entsprechende Vorgespräche mit Planungsbüros laufen." Neue Informationen zum Bitterling-Projekt vermittele man der Bevölkerung erst dann, wenn konkrete Planungen zur Sanierung vorliegen.

Auch die "Gießener Linke" befasst sich mit dem Schwanenteich, nimmt dabei aber Algen und Wasserpflanzen in den Blick. "Wärme und viele Nährstoffe lassen Fadenalgen wachsen und watteartige Kissen entstehen, treiben auf dem Wasser, setzen sich zwischen Pflanzen fest und können den Teich irgendwann regelrecht ersticken, da die Algen sehr lang werden können", teilt die Stadtverordnetenfraktion mit. Es sei nötig, die Algen zügig zu bekämpfen, da sie etwa bei Nährstoffüberschuss in Gewässern schnell wüchsen. In der Folge sinke der Sauerstoffgehalt im Wasser. Neben dem Bepflanzen mit Wasserpflanzen sei das Abfischen von den Gewässern eine Methode der Bekämpfung. Aber: "Das regelmäßige Abfischen ist zeitaufwendig und teuer. Der einmalige Vorgang, die Fadenalgen am Schwanenteich abzufischen, kostete 3000 Euro. Wenige Wochen später sind die Algen wieder an der Oberfläche sichtbar und werden bald den See bedecken. Das Gewässer droht, ökologisch zu kippen, die Fische und andere Lebewesen, die Sauerstoff benötigen, drohen zu sterben", führt die "Gießener Linke" in ihrem Antrag aus. Deshalb empfiehlt die Fraktion, Wasserpflanzen zu pflanzen, die Nährstoffe aus dem Wasser verbrauchen. Ziel sei es, ein natürliches Gleichgewicht wiederherzustellen. In der letzten Bauausschusssitzung regte Weigel-Greilich an, die Pflanzungen im Zusammenhang mit der Sanierung des Damms zu betrachten.