Sorgen ums Christkind auch in Gießen unbegründet

Der Weihnachtsmann sollte sein Hygienekonzept - zumindest in den USA - nochmal überdenken. Foto: picture alliance/dpa/AP

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die - eigentlich ziemlich erwartbare - Hiobsbotschaft erreicht uns ausgerechnet auf der Rückfahrt vom Weihnachtsbaum holen. Die ausgesuchte Tanne liegt im Kofferraum, das Kind ist beseelt, weil es denkt, dass Heiligabend nun wirklich unmittelbar bevorstehen muss, als die ernste Stimme des Radio-Nachrichtensprechers den nächsten Lockdown verkündet. Überraschend kommt das für uns Erwachsene wahrlich nicht. Während wir das Gesagte nur kurz mit etwas Gemurmel - sinngemäß: "Okay, das war nun wirklich klar" - abnicken, hat der Vierjährige auf der Rückbank plötzlich eine drängende Frage. "Kommt das Christkind dann etwa nicht???!!!", wird voller Bestürzung in den Kfz-Innenraum gerufen. Bei aller Tragik, dass ein Vierjähriger etwas mit dem Begriff "Lockdown" anfangen kann und das sogleich mit Verzicht assoziiert: Ich muss dennoch fast lachen. Sorge macht sich in seinem Gesicht breit und schon schießt eine zweite, nicht weniger wichtige Frage hinterher: "Wie kann sich das Christkind eigentlich vor Corona schützen?" Was antwortet man da bloß? "Deine Eltern haben - ausgestattet mit Mund-Nasen-Schutz oder internetfähigen Geräten - wesentliche Teile Deines Wunschzettels schon längst in der Stadt und im World Wide Web abgearbeitet und legen die Sachen liebevoll als Geschenk verpackt heimlich an Heiligabend unter den - gerade ausgesuchten - Baum, während Du gespannt aus dem Fenster guckst und nach unbekannten, engelsgleichen Flugobjekten Ausschau hältst", ist vermutlich keine adäquate Reaktion. Zumal die Zeit ohnehin endlich ist, in der das Kind noch an Fantasiewesen glaubt. Und wie langweilig werden die Festtage bitte, wenn irgendwann herauskommt, dass die Eltern über lange Jahre Nebenjobs als Christkind, Weihnachtsmann, Nikolaus und Osterhase nachgegangen sind?

Also: Die Illusion muss aufrechterhalten werden. Das Christkind kommt schon klar. Es braucht keinen Mundschutz und auch eine Plexiglas-Rüstung ist nicht nötig. Als so etwas wie ein Engel kann es ja gar nicht krank werden und einen Lockdown gibt es im Himmelreich - oder wo auch immer das Christkind tonnenweise Wunschzettel abheftet und die (hoffentlich) dazugehörigen Geschenke bunkert - schon gar nicht. Keine Panik! Das Christkind bleibt - anders als wir - an Weihnachten nicht zuhause, sondern erledigt in Rekordzeit seinen Job und trägt dabei - völlig Corona-konform auch ohne Desinfektionsmittel - keine Viren von Haus zu Haus.

Dass der Weihnachtsmann offenbar ein weniger ausgefeiltes Hygienekonzept verfolgt, zeigen Bilder aus den USA: Im Einkaufszentrum sitzt der alte Mann mit Rauschebart, dem man nachsagt, nur eine Erfindung von Coca Cola zu sein, inmitten kitschigster Dekoration hinter Plexiglasscheiben und wartet in festlich geschmückter Atmosphäre auf Kinderscharen. Aber an der durchsichtigen Plastikwand ist Schluss. Einer nach dem anderen drücken sich die Kleinen hier ihre Gesichter platt. Was nutzt da der Kunststoff-Schutz, wenn jeder seine Nase an den fettigen und spuckigen Hinterlassenschaften des Vordermanns reibt? Dann lieber ein Christkind, dass sich die komplette Vorweihnachtszeit über rarmacht, Menschenansammlungen meidet und auf das an Heiligabend dann Verlass ist!