Sorgenfreiheit verschenken

GIESSEN - (red). Was schenkt man den Liebsten, die womöglich schon alles haben, zu Weihnachten? Wie wäre es mit einem Stückchen Sorgenfreiheit mit dem Schlüsseldepot der Stadtwerke? Mit dem Service der SWG lassen sich Ersatzschlüssel zur Wohnung, aber auch für das Auto oder die Ferienwohnung, sicher und jederzeit zugänglich aufbewahren. „Ob man nur eben schnell den Müll rausbringen möchte oder auf dem Sprung zu einem wichtigen Termin in Hektik gerät – es gibt unzählige Situationen im Alltag, in denen man sich schnell mal ausgesperrt hat. Das SWG-Schlüsseldepot erspart in so einem Fall die Kosten für den Schlüsseldienst und schont die Nerven“, erklärt Michael Rösner, Leiter Vertrieb Privat- und Gewerbekunden, den Service. Wer an einem Schlüsselplatz im Depot interessiert ist, kann sich für weitere Informationen an die Stadtwerke Gießen unter 0800/23 02 100 oder per E-Mail an energieberatung@stadtwerke-giessen.de wenden.