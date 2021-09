Sorgenkind Schwanenteich in Gießen

Die Wasserpest breitet sich im Schwanenteich aus. Dietmar Jürgens hält das nicht grundsätzlich für ein Problem. Archivfoto: Schäfer

GIESSEN - Wie geht es weiter mit dem Dammweg am Schwanenteich? Eine definitive Antwort haben die zuständige Stadträtin Gerda Weigel-Greilich und das Gartenamt in der Bauausschusssitzung nicht. "Der derzeit gesperrte Bereich ist der, an dem das Wasser am meisten austritt. Wir haben verschiedene Gespräche mit Fachfirmen geführt. Ihre Vorschläge werden gutachterlich geprüft", sagt Amtsleiter Thomas Röhmel. Wilhelm Pastoors und Dietmar Jürgens, vor der Landesgartenschau engagiert in einer Bürgerinitiative zur Wieseckaue, haben eine andere Position. "Ich habe den Eindruck, dass der Weg bombenfest ist. Die Sorge, dass der Schwanenteich ausläuft, halte ich für unbegründet", erklärt Pastoors im Gespräch mit dieser Zeitung. "Tatsache ist, dass das Wurzelwerk der Bäume und Sträucher auf dem Dammweg ein Problem ist, aber erst dann, wenn die Pflanzen weg sind. Denn dann fängt der Zersetzungsprozess der Wurzeln an. Dabei entstehen Hohlräume, in die das Wasser fließt", ergänzt Biologe Jürgens.

Prüfung steht aus

Zu den Maßnahmen, die die Fachfirmen aktuell vorschlagen, zählt "das Setzen einer Spundwand auf einer Länge von sieben Metern", berichtet Röhmel. Auch die Verpressung, die Einbringung einer sogenannten Schlitzwand oder die Neubildung einer ein bis zwei Meter breiten Uferböschung hätten die Firmen angeregt. "Eine endgültige Prüfung der Vorschläge steht noch aus. Deshalb lässt sich zu den Kosten natürlich auch noch nichts Konkretes sagen", erläutert der Gartenamtsleiter im Bauausschuss. "Ich neige zu einer Teilsanierung", so Weigel-Greilich. Sie verweist zugleich auf eine "extreme Algenbildung" im Schwanenteich, auf die es angesichts von Hitzesommern eine Antwort zu geben gelte. Einen Zusammenhang zwischen Problemen des Damms und der dortigen Vegetation hatte die Stadträtin zuletzt im Juni geltend gemacht.

Neu ist die Idee einer Sanierung des Dammweges am Schwanenteich bekanntlich nicht. Schon zur Landesgartenschau hatte die Stadt entsprechende Pläne im Zusammenhang mit dem sogenannten "Bitterlings-Projekt" vorgelegt. Umgesetzt allerdings nicht: Ein Bürgerbegehren stoppte das Projekt im Oktober 2012. "Es hieß immer: Wir wollen die Vegetation auf dem Damm in Gänze entfernen, um die Umgestaltung auf den Weg zu bringen. Der Plan, den Damm vegetationsfrei zu halten, wurde durch die Bürgerinitiative infrage gestellt. Ich glaube bis heute nicht, dass eine Sanierung des kompletten Dammes nötig ist", führt Jürgens aus.

"Bis 2005 waren längs der Wieseck Schilder, die auf die Bedeutung der Erlen für die Befestigung des Weges hingewiesen haben. Bis dahin war das das Narrativ. Jetzt wird versucht, das Ganze umzustellen", bewertet Pastoors die Position der Stadt. Aus seiner Sicht laufe es tatsächlich so: Nach der Fällung eines Baumes am Dammweg ziehe sich die Wurzel zusammen. "Das Wasser bahnt sich dann ganz langsam den Weg. Und wenn Wasser einmal fließt, nimmt es mehr und mehr mit. Irgendwann bricht die Statik ein", beschreibt der Gießener. Selbst habe er einen solchen Einbruch des Dammes in 25 Jahren einmal gesehen. Pastoors: "Das ist mit zwei Männern und ein bisschen Sand zu korrigieren. Wenn man jede Stelle für sich betrachtet und repariert, ist das kostengünstiger als das Bitterlings-Projekt für 1,3 Millionen Euro." Vor 2012 sei die Vegetation am Damm noch dichter gewesen. Verdunstungskühle und der Schatten hätten dazu geführt, dass "das ein richtiger Erholungsplatz war".

Überangebot

Eine komplette Sanierung des Dammweges lasse sich nicht mehr korrigieren, fürchtet Jürgens. Er glaubt nicht daran, dass die Stadt anschließend wieder Bewuchs zulassen werde, was einen "immensen Verlust an Artenreichtum und Aufenthaltsqualität für die Besucher bedeuten würde". Ein "wahnsinnig strukturreicher Lebensraum würde verschwinden in einem der artenreichsten Habitate in der Innenstadt". Fakt sei zudem, dass es den desaströsen ökologischen Zustand, der am Schwanenteich herbeigeredet werde, nicht gebe. "Die Ökologie ist sehr komplex, wird aber immer sehr vereinfacht dargestellt", so der Biologe. Die Ausbreitung der Wasserpest verdränge nicht nur heimische Arten, sondern sorge auch für eine enorme Filterung des Wassers, das noch nie so klar gewesen sei. Kleine Algenmatten seien ökologisch zunächst "gar nicht so ein Problem". Natürlich habe der Schwanenteich auch ein Eutrophierungsproblem - zu Deutsch: ein Überangebot an Nährstoffen. Die Wasserpest, die davon profitiert, produziere tagsüber jedoch auch Sauerstoff, nachts verbrauche sie ihn. Gerade in den Sommermonaten mit längeren Tagen und kürzeren Nächten schätzt Dietmar Jürgens die Bilanz jedoch als positiv ein, was es genauer zu untersuchen gelte. "Problematisch ist es allerdings, diese Pflanzen in der Hitzeperiode zu ernten."