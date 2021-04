Soroptimist Club spendet 500 Euro an #wärmespenden

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Niemand, der auf der Straße lebt, soll erfrieren. Dieser Aufgabe stellt sich die Aktion #wärmespenden. Der Soroptimist International Club Gießen (SI Club Gießen) hat dafür nun 500 Euro gespendet. Jede Spende wird von den Initiatoren verdoppelt. Ins Leben gerufen wurde die Aktion von der Diakonie Hessen und der Stiftung Miteinander in Hessen. Von dem Geld werden winterfeste Schlafsäcke sowie weitere Nothilfen für wohnungslose Menschen in akuter Not finanziert und über Einrichtungen der Diakonie in ganz Hessen verteilt.

In Gießen nutzt die Obdachlosenhilfe „Die Brücke e.V“, als Einrichtung der heimischen Diakonie, das Angebot von #wärmespenden bei Bedarf und kann so für Betroffene schnell warme Schlafsäcke oder Isomatten beschaffen. Denn auch im Frühling sind die Nächte unter freiem Himmel teils noch eisig kalt. „Uns ist es schon immer wichtig gewesen, wohnungslosen Menschen zu helfen. Die Aktion #wärmespenden der Diakonie Hessen ist eine überaus sinnvolle, gut organisierte und bewährte Initiative, die ihr Ziel, nämlich die Vermeidung von Kältetoten, auch in Gießen vorantreibt“, sagt Dr. Mareike Banka, Präsidentin des Soroptimist Clubs in Gießen.

In Hessen gibt es keine landesweite Wohnungsnotfallstatistik, derzeit führen die Wohlfahrtsverbände alle zwei Jahre eine Stichtagserhebung durch: Am Stichtag 2020 haben 3462 Personen die Dienste und Einrichtungen der Wohnungsnotfallhilfe in Anspruch genommen. Der Frauenanteil ist in den letzten Jahren auf mittlerweile 27 Prozent angestiegen. Junge Erwachsene sind mit gut 15 Prozent in den Einrichtungen der Wohnungsnotfallhilfe vertreten.