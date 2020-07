Sortieraktion im Hilfsgüterlager von GAiN

Jetzt teilen:

Giessen (red). Das Hilfswerk "Global Aid Network" (GAiN) hat nach der Zwangspause durch den Lockdown wieder mit Sortieraktionen für freiwillige Helfer in Gießen begonnen. Die Mitarbeiter sind begeistert, dass die strengen coronabedingten Auflagen für die Ehrenamtlichen kein Hindernis sind, um wieder mit vollem Einsatz aktiv zu werden. Das zeigten auch die sogenannten Ferientage - Sortieraktionen in den Sommerferien für die ganze Familie. Weil diese Einsätze so begehrt waren, bietet GAiN am Samstag, 1. August, von 11 bis 15 Uhr eine erneute Sortieraktion im Hilfsgüterlager in der Siemensstraße 13 an.

Die Teilnehmer schauen hinter die Kulissen eines Hilfswerkes und packen selbst mit an. Es werden Sachspenden wie Kleidung und Schulranzen sortiert. GAiN-Mitarbeiter stehen für Fragen zum weiteren Weg der Hilfsgüter oder rund um Logistik Rede und Antwort. Für gute Stimmung, Getränke und Pausensnacks ist gesorgt.

Aufgrund der Hygieneauflagen ist eine Anmeldung für diesen Einsatz erforderlich. Dafür kann Ehrenamtsbetreuerin Silvia Huth unter der Telefonnummer 0641/97518-57 oder über die

E-Mailladresse Silvia.Huth@gain-germany.org kontaktiert werden.

GAiN ist eine humanitäre Hilfsorganisation mit Sitz in Gießen, die weltweit in über 50 Ländern Katastrophenhilfe, langfristige Nothilfe und Hilfe zur Selbsthilfe leistet. Das Hilfswerk trägt dazu bei, dass die Ärmsten und Benachteiligten der Welt, die sich nicht selbst helfen können, eine neue Perspektive für ihr Leben und Hoffnung für ihre Zukunft gewinnen.