Sozialausschuss Gießen streitet über sozialen Wohnungsbau

Die Linke fürchtet, dass Mieterhöhungen für Sozialwohnungen im Flussstraßenviertel für viele kaum mehr zu stemmen sind.

GIESSEN - Zum 28. und letzten Mal in der laufenden Legislaturperiode kam am Donnerstag der Sozialausschuss der Stadt Gießen zusammen. Und auch wenn es vielleicht für den ein oder anderen lang gedienten Parlamentarier einer der letzten Auftritte im Stadtparlament war, ging es dort alles andere als besinnlich zu. Der Streit zwischen der Regierungskoalition und der Links-Partei über die Folgen der Corona-Pandemie für sozial schwächere Menschen wurde im Lauf der dreistündigen Sitzung mit zunehmender Härte ausgetragen.

So schimpfte Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz "Ich möchte hier nicht mit der Frau Mim über ihre Miete diskutieren. Das gehört nicht hier her, verdammt noch mal". Die Stadtverordnete Cornelia Mim (Linke) hatte zuvor am eigenen Beispiel ausgeführt, dass eine Mieterhöhung von 80 Euro in Quartieren wie dem Flussstraßenviertel oder der Margaretenhütte für viele Bürger eine existenzielle Belastung sei.

Wechselseitige Vorwürfe

Im Laufe der Debatte um gleich drei Anträge der Linken, in der diese die Aussetzung von Gas- und Stromsperren im Lockdown, die Aussetzung von Zwangsräumungen und die Rücknahme der Mietpreiserhöhungen der Wohnbau GmbH forderte, warfen sich die Oberbürgermeisterin und Matthias Riedl von der Linken wechselseitig mehrfach Stimmungsmache mit falschen Zahlen vor. Während Grabe-Bolz betonte, dass die Durchschnittsmiete der Wohnbau bei 5,59 Euro je Quadratmeter liege und in einigen Häusern sogar unter fünf Euro, zitierte Riedl aus einem Schreiben der Wohnbau an Mieter im Eichendorffring, in dem diesen eine Erhöhung der Miete auf "7,3415 EUR/qm" angekündigt wird.

Zwei dieser drei Anträge wurden dann aber doch noch nach einer Änderung angenommen. Auf Anregung von Inge Bietz (SPD) wurden sie dahingehend angepasst, dass Gas- und Stromsperren sowie Zwangsräumungen dann ausgesetzt werden sollen, wenn deren Ursache direkt auf den Corona-Lockdown zurückzuführen sei. Grabe-Bolz führte noch einmal ausführlich die hohen Hürden an, die vor einer Zwangsräumung stehen. Davon abgesehen habe es im vergangenen Jahr in der Stadt ohnehin nur fünf Zwangsräumungen gegeben, "und die hatten nichts mit Corona zu tun."

Einstimmig angenommen wurd dagegen eine Magistratsvorlage zur Änderung der Gießener Kindertagespflegesatzung. Unter anderem soll künftig der Betreuungsumfang ohne Nachweis der Erforderlichkeit von 20 Stunden auf 30 Stunden erhöht werden. Auch werden die finanziellen Leistungen für die Pflegepersonen sowie deren bezahlte Urlaubstage erhöht.

Dem sich wandelnden Gesellschaftsbild trägt ein Passus Rechnung, in dem der Begriff Familie durch den Begriff Haushalt ersetzt wird. Davon profitieren sogenannte Patchwork-Familien, weil dann auch für sie die Zweitkindergebühr anwendbar ist. Die durch diese Änderung entstehenden Mehrkosten belaufen sich auf rund 75 000 Euro.

Bei der Vorstellung des Berichts über die Entwicklung des Bestandes an Sozialwohnungen, den die Linke im vergangenen Oktober beantragt hatte, gerieten sie und die Koalition wieder aneinander. Während die Oberbürgermeisterin noch 2010 erklärt habe, dass die Lage im sozialen Wohnungsbau entspannt sei, so Riedl, habe sie bereits eine Jahr später zugeben müssen, dass kleine und günstige Wohnungen in Gießen Mangelware seien.

Kontinuierlicher Rückgang

In der Tat weist der Bericht aus, dass die Zahl der Sozialwohnungen in Gießen durch das Auslaufen der Sozialbindung seit 2017 kontinuierlich von 2500 auf 1950 in diesem Jahr gesunken sind. Perspektivisch wird die Zahl auch in den folgenden Jahren noch weiter auf dann 1878 sinken. Mittlerweile hat die Stadt reagiert und im Rahmen des Gießener Investitionsprogramms soziales Wohnen neue Wohnungen für Haushalte mit geringem Einkommen bauen lassen. Von den anvisierten 400 öffentlich geförderten Wohnungen sind im vergangenen Jahr 44 fertiggestellt worden, 86 weitere sollen in diesem Jahr folgen.

Für die Linke ist das zu wenig und zu langsam, doch für Klaus-Dieter Grothe (Grüne) ist "diese Dramatisierung nicht gerechtfertigt". Die Sozialquote sei gar nicht die entscheidende Zahl, da die Mieten der betroffenen Wohnungen auch nach dem Auslaufen der Sozialbindung nicht gestiegen seien. Bei der Auflage an Investoren für eine verbindliche Sozialquote müsse man Augenmaß bewahren. Bei einer Sozialquote von 50 Prozent würden sich nämlich die Mieten für ungeförderte Wohnungen exorbitant verteuern, sodass diese dann für Menschen des Mittelstands nicht mehr finanzierbar wären.