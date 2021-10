Sozialdemokraten feiern ihre Siege in Gießen

Großer Jubel am Sonntagabend: Als Frank-Tilo Becher die Oberbürgermeister-Stichwahl gewinnt, feiern die Sozialdemokraten ausgelassen. Foto: Friese

GIESSEN - Kurz nach seinem Wahlsieg kündigt Frank-Tilo Becher noch im Rathaus an: Nach einem "unendlich langen Wahlkampf" wird es eine "unendlich lange Feier" geben. Was soll man sagen? Die heimische Sozialdemokratie hat ernstgemacht. Bis in die Nacht feierten die Genossen am Sonntag im Dachcafé ihre Siege bei der Oberbürgermeister- und der Landratswahl. "Es war eine ausgesprochen freudige und euphorische Feier", sagt der künftige Oberbürgermeister am ersten Tag nach der Stichwahl. Bewegt war die Party übrigens auch. "Irgendwann haben einige junge Leute gesagt, dass zu einer richtigen Feier auch Musik und Tanz gehören", erinnert sich Becher. Ob der neue OB selbst das Tanzbein geschwungen hat? Klar! Unter anderem mit Landrätin Anita Schneider, wie Nina Heidt-Sommer berichtet. Wenn Becher im Dezember auf den Chefsessel im Rathaus wechselt, folgt die SPD-Stadtverbandsvorsitzende dem 58-Jährigen im Landtag nach.

Gelöst und euphorisch

Als Frank-Tilo Becher und Anita Schneider am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr als Wahlsieger das Atrium im Rathaus betreten, wird es laut. Mitstreiter und Anhänger feiern den künftigen Oberbürgermeister und die alte und neue Landrätin. Diese gelöste und euphorische Stimmung habe sich bis ins Dachcafé fortgesetzt, führt Heidt-Sommer am Montag aus. "Genossen aus Stadt und Land haben mitgefeiert, und auch viele Sympathisanten der SPD." Neben Ansprachen der Sieger, in denen Becher und Schneider sich für die Unterstützung bedankten, habe es keine weiteren offiziellen Reden gegeben.

Zu den Gratulanten am Montag gehört Heinz-Jörg Ebert. "Wir gratulieren Frank-Tilo Becher von Herzen und wünschen ihm eine glückvolle und dynamische Hand für die Entwicklung unseres Gießens. Wir haben im Vorfeld der Wahlen mit den drei Kandidaten Becher, Frederik Bouffier und Alexander Wright bereits sehr gute Gespräche zu ihren Gedanken in Bezug auf die Gießener Innenstadt führen dürfen und sind gleichzeitig auf offene Ohren bezüglich unserer eigenen Ideen gestoßen", erläutert der Vorsitzende des BIDs Seltersweg. Alle drei hätten keinen Zweifel an spürbarer Leidenschaft und Gestaltungswillen für die Stadt gezeigt. "Daher freuen wir uns auf klare Positionierungen und Perspektiven, an denen wir uns orientieren können. Ich bin mir sicher, dass auch wir BIDs sowohl dem neuen OB als auch allen politischen Verantwortlichen konstruktive Partner und Mitgestalter sein werden", resümiert Ebert.

Auch die Bürgerinitiative "Historische Mitte Gießen (HMG)" hat sich im Vorfeld der Wahl mit den Kandidaten von Grünen, SPD und CDU getroffen. "Wir haben drei gute Gespräche geführt", macht Vorsitzender Jan-Patrick Wismar deutlich. Die politisch neutrale Initiative gratuliere Becher zu seinem Erfolg. Als künftiger OB sei er in der Lage, Probleme, etwa bei der Stadtgestaltung, zu Lösungen zu führen. Die HMG wünscht sich, dass der Sozialdemokrat künftig den Fokus auf das Ehrenamt und die Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Gruppen legt.

Für den Sport

"Wir haben Becher, Wright und Bouffier alles Gute für die Wahl gewünscht", erklärt Nordstadtmanager Lutz Perkitny. Der Erfolg Bechers freue ihn besonders wegen dessen enger Verbindung zur Nordstadt. "Als Sportkreis hoffen wir, dass sich der neue OB noch stärker für den Sport und insbesondere den Breitensport einsetzt", betont Vorsitzender Prof. Heinz Zielinski. Vor allem, was die Sportstätten in der Stadt angehe, brauche man Schub nach vorne. Der Verein "Gießen aktiv" begrüße, dass "es ein so eindeutiges Ergebnis gibt. Wir gratulieren Frank-Tilo Becher zur Wahl", verdeutlicht Vorsitzender Robert Balser. Der Verein wünsche sich eine Stärkung der Beteiligung von Bürgern und handelnden Personen.

"Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit in den kommenden Jahren", betont Joybrato Mukherjee, Präsident der Justus-Liebig-Universität (JLU). Er habe Becher als einen Gesprächspartner kennengelernt, der der Wissenschaft zugewandt ist und an der JLU ein echtes Interesse hat. "Wir hoffen natürlich, dass der neue OB die Stadt auf den 2035Null-Pfad führt", so Lutz Hiestermann, Fraktionsvorsitzender von Gigg+Volt. Das sei eine große Aufgabe. Aber auch in Sachen Bürgerbeteiligung hofft die Fraktionsgemeinschaft auf Verbesserungen.