Soziale Nähe bei physischer Disanz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen (red). Auf seiner Website www.freiwilligenzentrum-giessen.de/corona-hilfe verweist das Freiwilligenzentrum Gießen auf Bereiche, in denen Helfen zurzeit besonders Sinn macht, das reicht von Erntehilfe über Blut-Spenden bis 3-D Druck von Schutzmasken. Darüber hinaus gibt es weitere kontaktlose Informationsangebote, zum Beispiel Online-Vorträge, sogenannte "Webinare", zu unterschiedlichen Themen wie Vereinsrecht in Zeiten von Kontaktverboten.Zu solchen Angeboten kann man sich oft bereits ohne vorheriges Herunterladen bestimmter Software über einen Link, der nach Anmeldung verschickt wird, zuschalten. Das Team des Freiwilligenzentrums für Stadt und Landkreis Gießen ist derzeit per Email und Telefon weiterhin für Menschen ansprechbar, die jetzt helfen möchten oder Unterstützung benötigen (freiwilligenzentrum@giessen.de oder Telefon 0641/305-2258). Erste Empfehlung ist dabei immer, in der unmittelbaren Nachbarschaft zu schauen. Was die Stadt betrifft, gibt es ausreichend Angebote gebührenfreier Einkaufshilfen, die bestenfalls sogar lokal organisiert sind. Eine Übersicht ist unter www.giessen.de/giessenhilft abrufbar.