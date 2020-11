Soziale Skulpturen in Gießens Innenstadt

Sie lassen sich weder von Studierenden noch von deren Handys ablenken - und schwätzen einfach weiter. Foto: Archiv

Mitten auf dem Seltersweg liegt ein Schuh. Es ist ein schicker Damenschuh mit hohem Absatz. Er ist schwarz und aus weichem Leder. Ich frage mich, wie dieser Schuh hierher gelangt ist. Ich entdecke ihn am frühen Morgen, er muss also in der vergangenen Nacht hier "ausgesetzt" worden sein. Sonst läge er nicht mehr mitten auf der Straße. Aber wie und von wem? Es fällt mir schwer, mir die Besitzerin des Schuhs als Betrunkene vorzustellen, die ihren Schuh "im Suff" verloren hat. Vielleicht war sie irgendwo eingeladen, wo erwartet wurde, dass die Gäste elegantes Schuhwerk tragen. Die Schuhe waren neu und drückten. Sobald wie möglich entledigte sich die Frau dieser Schuhe und ging barfuß durch die Fußgängerzone nach Hause. Irgendwann fiel einer der Schuhe zu Boden, ohne dass sie es merkte. Oder sie hatte ihr Rad bestiegen und die Schuhe auf den Gepäckträger geklemmt. Unterwegs fiel ein Schuh herunter. Wir werden nie erfahren, wie der Schuh hierher gelangt ist. Was bleibt, ist die Irritation, die von einem einsamen Schuh ausgeht. Verloren gegangene Schuhe sind kleine Denkmäler, die uns an die Fragilität unseres Lebens erinnern.

Ich sitze an einem milden Spätherbsttag auf einer Bank an der Lahn und hänge meinen Gedanken nach. Sie kreisen um das aus seiner sommerlichen Lethargie erwachte Coronavirus. Die lange befürchtete zweite Welle ist da, ausgelöst durch die Sorglosigkeit und den Leichtsinn vieler Menschen. Rund um den Wochenmarkt haben irgendwelche Leute mit Kreide "Dr. Wodarg" aufs Pflaster geschrieben. Nur diesen Namen, sonst nichts. Er scheint für die Corona-Leugner so etwas wie der Kronzeuge dafür zu sein, dass alles halb so schlimm ist und die von der Regierung verkündeten Schutzmaßnahmen maßlos übertrieben sind. Die Sekte der Corona-Ketzer hat in Dr. Wodarg ihren Gegenpapst gefunden. Vor einigen Tagen versammelte sich ihre Gießener Sektion beim Kugelbrunnen auf dem Seltersweg. Ein paar Leute standen da und hielten Transparente in die Höhe. Jemand sang zur Gitarre: "Seit der Herrschaft von Herrn Drosten, ist es bei uns wie im Osten." Solche Demonstranten kommen zusammen, um gegen die Hygienevorschriften nicht nur zu protestieren, was in einer demokratischen Gesellschaft völlig in Ordnung ist, sondern um für jedermann sichtbar gegen sie zu verstoßen, was nicht in Ordnung ist.

Als ich im Supermarkt gerade meine Einkäufe aufs Band legte, tauchten zwei Polizisten auf. Ihnen sei die Anwesenheit eines nackten Mannes gemeldet worden. Ob der sich hier aufhalte oder gesehen worden sei? Nein, hier sei kein nackter Mann aufgetaucht, sagte der Kassierer, aber sie könnten mal gegenüber im Drogeriemarkt fragen. Auch dort wurden die beiden Polizisten nicht fündig. Als ich zu meinem Fahrrad ging, knieten sie vor einem am Boden sitzenden Bettler und fragten ihn, ob er unter der Decke, die er über seine Beine gebreitet hatte, eine Hose anhabe. Im Nu bildete sich eine Traube von Zuschauern um die kleine soziale Skulptur herum.

Da der Mann des Deutschen nicht mächtig war, fand sich eine Frau, die dolmetschte und dem Mann auf Russisch erklärte, was die Polizei von ihm wolle. Auch von den Umstehenden fragte jemand, was die Polizei von diesem Mann wolle. "Wir sind gerufen worden, weil sich hier auf dem Gelände ein nackter Mann aufhalten soll", erklärte einer der beiden Polizisten, "und wir wollen schauen, ob der Mann hier unter der Decke womöglich nichts an hat." Jemand von den Umstehenden sagte plötzlich laut und vernehmlich: "Selbst, wenn er untenrum nichts anhätte, Hauptsache, er trägt einen Mund-Nasen-Schutz!" Die leichte Spannung, die zuvor geherrscht hatte, löste sich in einem befreienden Lachen auf, in das auch die beiden jungen Polizisten einstimmten.

Wegen der Pandemie fand die Einführungswoche der Universität für die neuen Studierenden weitgehend virtuell statt. Dennoch sah man vereinzelt kleine Grüppchen durch die Stadt ziehen. Vor ein paar Tagen stand eine Gruppe von sogenannten "Erstis" um die Schwätzer herum. Eine ältere Studentin, die als Mentorin fungierte, erzählte etwas über den Seltersweg und die Geschichte der Bronzeskulptur. Neun der zehn jungen Leute waren mit ihren Smartphones beschäftigt, stellten sich in Pose und machten Selfies. Ich fragte mich, warum sich die Mentorin das gefallen ließ und die Veranstaltung nicht abbrach oder sich den Gebrauch der Handys während der Veranstaltung verbat. So stand sie da wie eine Predigerin in der digitalen Wüste.

Inzwischen scheinen die Lehrenden angesichts der Omnipräsenz dieser Geräte kapituliert und sich damit abgefunden zu haben, die Aufmerksamkeit mit ihnen zu teilen. Jede Intervention kommt zu spät und ist chancenlos. Konsequent wäre, die Coronakrise zu nutzen, um die Universität als geographischen Fixpunkt aufzulösen und die leibliche Anwesenheit bis auf unerlässliche Phasen der Präsenz abzuschaffen. Wie eine Endmoräne aus der Ära des Gutenberg-Imperiums liegt die Universität im digitalen Gelände der Gegenwart. Wie im Übrigen auch das Buch, das einmal das Rückgrat der Universität bildete. Die jungen Leute werden eh ihr ganzes Leben hinter ihren Smartphones herlaufen und auf Bildschirme starren - warum sie nicht jetzt bereits endgültig ins Homeoffice schicken?

Wie die Geschäfte vom Onlinehandel abgelöst werden, so die herkömmlichen Bildungseinrichtungen durch Homeschooling. Schulen und Universitäten würden virtuell. Der Staat müsste nicht länger für kostspielige Gebäude aufkommen und sparte die Ausgaben für überflüssig gewordenes Personal. Dass wirkliches Lernen nur in emotional besetzten Kontexten und mit emotionaler Begleitung in Gang kommt, also auf persönliche Übertragung zwischen lebendigen Menschen angewiesen ist, weiß man seit Langem. Aber Bildung als eine Form innerer Vorrats- und Lagerhaltung ist im Zeitalter der Flexibilität und schnellen Anpassungsbereitschaft nicht mehr gefragt. Es herrscht auch im Ausbildungssektor das Just-in-time-Prinzip.

Beim Gang durch die Stadt ist mir wieder einmal aufgefallen: Die Menschen werden sich in ihrem rastlosen Bemühen, sich zu unterscheiden, immer ähnlicher.

Götz Eisenberg ist Sozialwissenschaftler und Publizist. Er arbeitet an einer "Sozialpsychologie des entfesselten Kapitalismus", deren dritter Band unter dem Titel "Zwischen Anarchismus und Populismus" 2018 im Verlag Wolfgang Polkowski in Gießen erschienen ist.