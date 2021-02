Sozialer Wohnungsbau in Gießen

400 öffentlich geförderte Wohnungen sollen mithilfe des Gießener Investitionsprogramms in den kommenden Jahren gebaut werden. Dafür wurden vonseiten der Stadt insgesamt zwölf Millionen Euro bereitgestellt. Archivfoto: Schepp

GIESSEN - Gießens schwierige Wohnungssituation ist immer wieder ein Thema, was für Reibereien sorgt. Nur zu gut weiß das auch die Oberbürgermeisterin. "Das Thema Wohnen, vor allem soziales Wohnen, ist das zweitwichtigste Thema direkt nach dem Klimaschutz. Das kann gut Stimmung machen", so Dietlind Grabe-Bolz bei der Vorstellung der Erfolge des sozialen Wohnungsbaus der vergangenen Jahre. Neue Sozialwohnungen wurden geplant, gefördert und gebaut und die Vermietung öffentlich geförderter Wohnungen wurde neu gestaltet. Das Amt für soziale Angelegenheit hat aus diesem Grund den "Fachdienst Wohnen" eingerichtet, welcher mit fünf Personen besetzt ist. Teamleiterin Birgit Großhaus und die Leiterin des Amts für soziale Angelegenheiten, Ines Müller, zeigen sich mit der Umsetzung der Maßnahmen ebenso zufrieden wie die Oberbürgermeisterin selbst.

"Der Bereich Wohnen war am Anfang fast vollständig abgewickelt", erinnert sich Grabe-Bolz. Sukzessiv habe man den Bereich wieder neu strukturiert und aufgebaut. Zum neuen Team des "Fachdienst Wohnen" gehören vier Vollzeitstellen, die mit fünf Personen besetzt sind. "Zwei Personen kümmern sich um die Wohnberechtigungen und den Gießen Pass, die anderen um die Fehlbelegungen in der Vergabe", berichtet Großmann. Dass der Bedarf an Wohnungen höher als das momentane Angebot ist, dem ist sich der Fachdienst bewusst.

Investoren binden

"Die Fluktuation von Wohnungen in Gießen ist sehr niedrig, da werden wir gegensteuern", so die Teamleiterin. Erstmalig hat das Amt für soziale Angelegenheiten die Möglichkeit, die Erfolge anhand von Zahlen zu analysieren. "Wir können nun schauen, wo es gut funktioniert und wo wir nachbessern müssen. Das erleichtert uns vieles", erzählt Müller. Man wolle künftig auch die vermittelten Personen erfassen, denn sozialer Wohnungsbau sei ein Grundpfeiler der Gießener Wohnstruktur. "Ein Drittel der Gießener Wohnungen wurden durch den sozialen Wohnungsbau gebaut, teilweise in den 1970er Jahren", berichtet Müller. 400 öffentlich geförderte Wohnungen sollen mithilfe des Gießener Investitionsprogramms in den kommenden Jahren gebaut werden. Dafür wurden vonseiten der Stadt insgesamt zwölf Millionen Euro bereitgestellt. Man schaue positiv in die Zukunft, was das soziale Wohnen angehe, problematisch sei jedoch die Suche nach Geldgebern geworden. "Investoren zu binden, das ist aufgrund der Niedrigzinspolitik momentan leider schwierig", resümiert Großmann.

Was die Fehlbelegungsabgabe betrifft, sind bereits seit der Wiedereinführung 2016 ebenfalls erste Erfolge gelungen. "Wir haben eine durchschnittliche Quote von rund zehn Prozent, ein gutes Ergebnis", meint Müller. Geprüft werden die Haushalte alle zwei Jahre, ob sie das minimale Limit der Fehlbelegungsabgabe erreichen, welches bei 20 Prozent über dem Wert des Wohnberechtigungsscheins liegt. Die Mietpreis- und Belegungsbindungen für öffentlich geförderte Wohnungen laufen auch in Gießen sukzessive aus. Um dem entgegenzuwirken, stellt das Land Hessen seit 2013 eine Förderung bereit. Die Stadt nimmt das gemeinsam mit der Wohnbau Gießen GmbH in Anspruch. Dadurch konnten die Bindungen für insgesamt 359 Wohnungen um je zehn Jahre verlängert werden.

Ab 2021 soll die zweite Förderoption in Anspruch genommen werden. Im Zeitraum von 2017 bis 2023 sind durch die Stadt 704 Wohnungen gesichert, gebaut oder konkret geplant. Dem gegenüber stehen 667, bei denen die Bindungen auslaufen. Zudem ist ein neues Investitionsprogramm seitens der Oberbürgermeisterin geplant. "Wir haben einfach nicht gut genug bezahlbaren Wohnraum in der Stadt. Das ist ein konfliktreiches öffentliches Thema", resümiert Grabe-Bolz. Es gehe zwar langsam, aber stetig voran, heißt es aus der Runde. Bis Ende 2021 sollen 86 weitere Wohnung fertiggestellt werden.