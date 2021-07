Sozialminister Klose zu Besuch in Gießener Awo-Kita

Während seiner Sommerreise besucht Sozial- und Integrationsminister Kai Klose die kürzlich ausgezeichnete Awo-Kita Marshallstraße. Er tauscht sich aus mit (v.l.): Kita-Leiterin Monika Jackmuth, der Landtagsabgeordneten Katrin Schleenbecker und Awo-Geschäftsführer Jens Dapper. Foto: Moor

GIESSEN - "Wie hier Teilhabe und Chancengleichheit gelebt werden, ist beispielhaft!": Im Rahmen seiner Sommerreise besuchte Hessens Sozial- und Integrationsminister Kai Klose die Awo-Kita Marshallstraße, die im Juni mit dem zweiten Platz beim Deutschen Kita-Preis bedacht wurde. Der Minister nutzte den Besuch, um sich über die Geschichte der Einrichtung zu informieren sowie über die Konzepte, die zur Auszeichnung beigetragen haben.

Auf dem ehemaligen Gebiet der Kasernen der US-amerikanischen Streitkräfte gelegen, zog die Kita 2012 in die umgebauten Räumlichkeiten ein. Da dafür drei ursprüngliche Privatwohnungen zusammengelegt wurden, hat die Kindertagesstätte eine "besondere Ausgangssituation", erklärt Leiterin Monika Jackmuth dem Minister beim Rundgang. Momentan sei man dabei, einen Schrebergarten zu gestalten, bei dem nicht nur Kinder und Eltern involviert sind, sondern auch Anwohner aus dem Quartier. Der "Familienzentrumsgedanke" sei bei der Eröffnung der Kita immerhin von Anfang an dabei gewesen, erläutert Awo-Geschäftsführer Jens Dapper, ein erstes Siedlungsfest sei von der Kita initiiert worden.

Gebärdensprache

Bei der Begehung interessierte sich Klose freilich besonders für die pädagogischen Konzepte, mit denen das Kita-Team bei der Preisverleihung punkten konnte. Dazu gehört die gebärdengestützte Kommunikation, die durch Plakate in den Räumen veranschaulicht wird. Die meisten Kinder in der Kita hätten Deutsch nicht als Muttersprache, beschreibt Jackmuth, und dass diese sich durch Gebärden schneller beteiligten und wohler fühlten, wenn die Sprachkenntnisse noch nicht so fortgeschritten seien, und es den Kindern helfe, anzukommen.

Viele Eltern fragten, ob es nicht problematisch wäre, wenn so ein hoher Anteil an Nicht-Muttersprachlern unter den Kindern wäre. Diese Sorge kann die Kita-Leiterin entkräften. Sie sieht Vielfalt und Diversität als Gewinn.

Ob digitaler Medienkonsum nicht ein zweischneidiges Schwert sei, erkundigt sich Kai Klose. In der Marshallstraße führt man nämlich im Projekt "DigiKita" Kinder ab vier Jahren an digitale Medien heran - auch dies gehöre zu den Gründen für die Zweitplatzierung, erklärt Jens Dapper. Er führte weiter aus, dass man diese Arbeit auf den Weg gebracht habe, auch um Eltern und Kinder in ihrer Lebenswirklichkeit abzuholen - immerhin gehören Tablets und Smartphones zum Alltag in Familien.

Trotzdem sei man zu Beginn des Projekts vor drei Jahren teils auf Skepsis und Widerstände gestoßen, erinnert sich Gaby Nickel, Fachbereichsleitung Kinderbetreuung. Es wurde jedoch schnell gemerkt, wie wichtig digitale Infrastruktur, beispielsweise für interne Kommunikation, sei. Außerdem, so Monika Jackmuth, wolle man die Kinder vom passiven Medienkonsum hin zu einem aktiven und bewussten Umgang bringen. Die Kinder lernen beispielsweise, selbstständig Stop-Motion-Filme am Tablet zu erstellen. "Alles, was wir mit den Kindern machen, sollen auch die Eltern kennenlernen", erklärt die Kita-Leiterin und dass man mit diesen viel enger, auch beratend, habe zusammenarbeiten wollen, was durch Corona jedoch bisher nicht möglich war.

Große Solidarität

Die Pandemie ist auch ein wichtiges Thema für den Sozialminister. So fragte er nach, wie Maßnahmen in der Kita angekommen seien. "Wir hören da auch auf die Bedarfe der Mitarbeiter und Eltern", erklärt Jens Dapper, und Jackmuth berichtete, dass im Kollegium große Solidarität herrsche und die Impfangebote angenommen wurden. Die Einschränkungen hätten jedoch auch zum Umdenken und Alternativen zu der alltäglichen Arbeit geführt, ohnehin mache Sozialarbeit inzwischen einen großen Anteil der täglichen Arbeit aus.

"Das bringt Sie ja in ganz andere Rollen, als Sie es ursprünglich gelernt haben", stellt Klose fest. Die Aufgaben seien in der Tat andere als vor 20 Jahren, erklärt Jackmuth. Teils unterstütze man Familien nicht nur, sondern ersetze sie auch. Dass man dabei noch Gelegenheit hat, sich fortzuentwickeln, rechnet sie Geschäftsführung und Bereichsleitung hoch an, die Ideen aufnähmen und deren Umsetzung ermöglichten.

Die 10 000 Euro Preisgeld aus dem Deutschen Kita-Preis werden vermutlich für die Umgestaltung eines Raumes eingesetzt, dort ist mindestens eine Kuschelecke angedacht. Auch die Kinder durften Wünsche äußern, schmunzelt Monika Jackmuth. Und obwohl diese nur teilweise realistisch wären - sei es jedoch wichtig, sie an der Entscheidung zu beteiligen.