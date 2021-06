Sozialunternehmer gehen neue Wege für das Gemeinwohl

Der nächste (virtuelle) Gründerstammtisch Gießen steht am Mittwoch, 9. Juni, ab 19 Uhr ganz im Zeichen von Social Entrepreneurship. Zu Gast ist unter anderem Birgit Heilig, Vorstandsmitglied des Social Entrepreneurship Netzwerks Deutschland (SEND). SEND baut wichtige Brücken zwischen Politik, Zivilgesellschaft, Wohlfahrt und klassischer Wirtschaft, um den positiven Wandel in der Gesellschaft voranzutreiben und die Rahmenbedingungen für soziale Innovationen zu verbessern. Die Moderation übernimmt Christian Deiters. Drei Gründerinnen stellen zudem ihre Projekte und Startups vor. Eine Anmeldung per E-Mail an info@tig-gmbh.de ist erforderlich, der Link für die Teilnahme wird vor der Veranstaltung zugesandt.