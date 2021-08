Spanische Klänge eines Gießener Sängers

Spanische Stimme aus Gießen: Raulito Del Sol. Foto: Jung

GIESSEN - Südliche Vibes vermittelt der "spanische Schlammbeiser" Raulito Del Sol mit seiner Musik. Seine erste Single mit dem Titel "Volveras", wurde bereits mehr als 50 000 Mal beim Streaming-Anbieter Spotify gehört. Die Lieder des Gießener Sängers sorgen für Wärme und südliches Lebensgefühl in unseren kühlen Breiten. Auch seine nun aufgenommene neue Single "Mala" fand bisher schon über 30 000 Streams auf Spotify.

Del Sol wünscht sich, "mit meinen Songs spanisches Lebensgefühl zu transportieren, um den alltäglichem Stress zu vergessen, spanische Vibes weiterzugeben und sich gehen zu lassen". Der in Gießen geborene 30-Jährige besuchte oft und gerne die Großeltern in Spanien und hat dort seine Leidenschaft für Sprache und Kultur des Heimatlandes seiner Vorfahren verinnerlicht. Seine iberischen Wurzeln sind aber nicht nur in der Musik zu spüren, denn er hat auch die spanische Sprache an Schülerinnen und Schüler weitergegeben. Diese waren begeistert, wenn der Unterricht mit musikalischen Einlagen pädagogisch aufgelockert wurde.

Die Hüttenberger Produzenten "Quarterhead" produzieren die Musik von Raulito. Sie suchten vor einiger Zeit eine spanische Stimme und fanden den Gießener schließlich auf Instagram. "Die Zusammenarbeit hat auf Anhieb gut funktioniert und wir haben uns von Anfang an super verstanden", freut sich der "spanische Schlammbeiser", der sich seit 2010 der Musik verschrieben hat. Das Gießener Publikum war schon von seinen Auftritten beim Stadtfest 2017 begeistert. "Ich habe mich entschlossen, meinen Weg weiter zu gehen und werde weiterhin kreativ musikalisch unterwegs sein".

Im September geht es weiter, denn dann bietet Raulito seinen Fans den nächsten musikalischen Ohrenschmaus. "Zum Abschluss des Sommers erscheint meine dritte Single. Wir hoffen natürlich alle, dass spätestens im nächsten Jahr wieder Festivals und Konzerte gespielt werden dürfen und ich den Menschen dann live einheizen werde", verspricht Raulito Del Sol.