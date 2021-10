Sparkasse Gießen unterstützt die Tafel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Giessen (red). Die Sparkasse Gießen hat im vergangenen August die Patenschaft der Gießener Tafel übernommen. In diesem Zeitraum wurden verschiedene Aktionen ins Leben gerufen, woran sich auch die Mitarbeiter beteiligten. Nun übergab der Vorstand der Sparkasse einen Teil der Spenden vor Ort an die Tafel. Ilona Roth, Mitglied des Vorstandes der Sparkasse Gießen: "Wir engagieren uns gerne in soziale Projekte. Damit stärken wir die Region, in denen unsere Kunden zu Hause sind." Über die Spenden freute sich Tafel-Organisationsleiterin Anna Conrad. "Ich bin sehr dankbar, dass uns die Sparkasse Gießen seit jeher so tatkräftig unterstützt", so Conrad, "jede Spende unterstützt uns bei dem Ziel, dass kein Kind hungrig ins Bett gehen muss."

Für die Patenschaft hat sich die Sparkasse eine nachhaltige Aktion ausgedacht: Für jedes Konto, das im August auf das elektronische Postfach umgestellt wurde, ist ein Euro an die Tafel gespendet worden. Dieser Betrag wurde großzügig von der Sparkasse aufgerundet. Darüber hinaus konnten die Mitarbeiter einen eigenen Beitrag in Form von Sach- und Geldspenden leisten. Die Sachspenden wurden von Peter Wolf, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Gießen, persönlich übergeben. Dabei konnte er sich ein Bild von der Arbeit der Tafel machen. Insgesamt versorgt die Tafel fast 3000 Bedürftige verteilt auf 850 Haushalte. "Wir stehen täglich vor neuen Herausforderungen und die Kosten laufen immer weiter. Daher sind wir weiterhin auf Spenden angewiesen", betonte Conrad.

"Wir danken allen Institutionen wie der Gießener Tafel, dass sie selbstlos den Menschen in der Region helfen. Hervorzuheben ist auch, dass diese Arbeit in den meisten Fällen von Ehrenamtlichen übernommen wird. Ihnen gilt unser besonderer Dank", ergänzte Wolf, der stolz auf die zahlreichen Spenden aus den Reihen der Mitarbeiter ist.