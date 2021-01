Sparkasse Gießen unterzeichnet "Selbstverpflichtung für Klimaschutz"

Die Sparkasse Gießen will das Thema Nachhaltigkeit forcieren. Archivfoto: Friese

GIESSEN - Mit einer "Selbstverpflichtung für Klimaschutz und nachhaltiges Wirtschaften" unterstützt die Sparkasse Gießen die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens. So intensiviert das Geldinstitut seine Aktivitäten für mehr Nachhaltigkeit und hält dies in einer Selbstverpflichtung fest, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Darin verpflichtet sich die Sparkasse, ihren Geschäftsbetrieb CO 2 -neutraler zu gestalten, Finanzierungen und Eigenanlagen auf Klimaziele auszurichten und gewerbliche wie private Kunden bei der Transformation zu einer klimafreundlichen Wirtschaft zu unterstützen.

"Wir wollen unser Nachhaltigkeitsengagement nachvollziehbar und transparent machen. Unsere Kundinnen und Kunden sollen wissen, dass sie bei ihrer Sparkasse Gießen Angebote zur nachhaltigen Finanzierung bekommen und dass auch die Sparkasse selbst immer nachhaltiger wird", so Vorstandsmitglied Ilona Roth.

Ausgangspunkt der Selbstverpflichtung ist das Pariser Klimaschutzabkommen. Darin setzen sich Staaten weltweit das Ziel, die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter auf "deutlich unter" zwei Grad Celsius zu begrenzen - möglichst sogar auf 1,5 Grad Celsius. "Wenn wir als Gesellschaft weiter selbstbestimmt leben wollen, dann müssen wir auch die ökologischen Grundlagen unseres Zusammenlebens schützen. Und zwar jetzt - nicht erst morgen" so Peter Wolf, Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse Gießen. Laut den Pariser Klimazielen ist die Fähigkeit, mit Veränderungen des Klimawandels besser umgehen zu können, genauso wichtig wie die Verringerung von Treibhausgasemissionen.

"Unternehmen, die bei diesem Wandel noch am Anfang stehen, wollen wir bei ihren Anpassungsinvestitionen gezielt unterstützen" ergänzt Roth. "Auch unsere privaten Kunden können konkret etwas tun, indem sie nachhaltige Wertpapiere aus unserem Portfolio in ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen und so eine nachhaltige Entwicklung der Wirtschaft stärken".

Die kommunalen Träger der Sparkasse Gießen begrüßen die Initiative des Vorstandes. "Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger mit Weitblick handeln nachhaltig und ökologisch. Es ist nicht nur unternehmerisch sinnvoll, sondern vor allem auch soziale Verpflichtung gegenüber den nachfolgenden Generationen, gegenüber unseren Kindern und Enkeln, unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen", bekräftigte Dietlind Grabe-Bolz, Vorsitzende des Verwaltungsrats der Sparkasse und Oberbürgermeisterin. "Eine gute Balance aus ökologischer, sozialer und unternehmerischer Nachhaltigkeit passt sehr gut zur Sparkasse und kann vor Ort viel Gutes bewirken."

Der Ursprung der Sparkassen liege in der Aufgabe, allen Menschen ein finanziell selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Deshalb biete die Sparkasse Gießen Beratung und Vorsorge, begleite Unternehmen und engagiere sich "für ein lebendiges gesellschaftliches Leben vor Ort". All das zähle bereits zu einem nachhaltigen Geschäftsmodell.