Sparkasse Gießen warnt vor Betrugsanrufen

GIESSEN - (red). Die Sparkasse Gießen registriert zurzeit eine Serie betrügerischer Anrufe, um Kunden Daten oder gar Geld zu entlocken. In einer Pressemitteilung warnt das Geldinstitut: „Aktuell erleben wir in unserem Kunden-Service-Center viele Rückfragen zu offensichtlich betrügerischen Anrufen. So werden Kunden und Nichtkunden unter den unterschiedlichsten Vorwänden angerufen. In mehreren Fällen wurden sie darüber informiert, dass sie bei einem Gewinnspiel gewonnen hätten. Zur Auszahlung des Gewinns müssten zunächst Gebühren auf genannte Kontonummern überwiesen werden, manchmal sogar auf mehrere Konten. Anderen Kunden wurde mitgeteilt, dass ein Strafverfahren gegen sie vorliegt und man zu ihrem Schutz einen Datenabgleich vornehmen muss, andernfalls würde eine Kontosperre erfolgen. Gerne geben sich die Anrufer auch als Mitarbeiter verschiedenster Banken aus. Ziel ist es, die Daten der Kunden zu erhalten oder sie zu Überweisungen von zum Teil vierstelligen Geldsummen zu bewegen.“ Wer einen solchen Anruf erhält, sollte sich bei seiner Sparkasse melden beziehungsweise direkt die Polizei informieren.