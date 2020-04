Sparkasse spendet Schutzmasken an Schwerpunktpraxis

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Am 8. April wurde eine Coronaschwerpunktpraxis in der Rivers-Sporthalle in Gießen eingerichtet, die Patienten mit Beschwerden und Verdacht auf Infektion untersucht, betreut sowie die ambulante Versorgung sichert. Angenommen werden dort ausschließlich Patienten, die auf Anweisung des Hausarztes, des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes oder des Gesundheitsamtes dorthin geschickt werden.

FFP-2-Atemschutz

Für den Betrieb und die Versorgung der Patienten und um die Mitarbeiter zu schützen werden dort Schutzmasken, Schutzkittel und Desinfektionsmittel benötigt. Die Sparkasse Gießen spendete der Coronaschwerpunktpraxis spezielle FFP-2 Atemschutzmasken im Wert von circa 1800 Euro. „Wir danken den Mitarbeitern der zentralen Anlaufstelle, die sich Tag für Tag für uns und die Menschen in unserer Region engagieren. Wir wollen dazu beitragen, sie zu schützen“, so Peter Wolf, Vorsitzender des Vorstandes. Die Sparkasse stattet zurzeit auf freiwilliger Basis ihre Mitarbeiter, die im Kundenkontakt arbeiten, mit Masken aus, die von Schneiderinnen aus der Region genäht werden. Bei ihrer Suche nach Masken wurden ihnen auch spezielle FFP-2 Atemschutzmasken angeboten. So entstand die Idee, diese für den medizinischen Gebrauch der Coronaschwerpunktpraxis zu spenden. Martin Seipp, Berater für medizinische Berufe, übergab die Masken stellvertretend für die Sparkasse an Tobias Miklody, Facharzt für Allgemeinmedizin und Sprecher des Gesundheits-Netzes der Gießener Hausärzte.