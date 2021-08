Sparkasse übernimmt Patenschaft für die Tafel in Gießen

Über den Dächern von Gießen: Anna Conrad (re.) dankt Ilona Roth für die Unterstützung der Tafel. Foto: Pfaff

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - "Die Tafeln in Deutschland haben eine klare Mission: die Rettung von Lebensmitteln vor dem Müll und die Weitergabe an die Menschen, die sie dringend benötigen. Besonders beeindruckt mich, dass dies von so vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern geleistet wird. Eine Gesellschaft, die zusammenhält und an der wir alle teilhaben können, dafür stehen die Sparkassen. Deshalb ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, der Tafel Gießen als Pate zur Seite zu stehen", erläutert Ilona Roth, Vorstandsmitglied der Sparkasse Gießen, das Engagement des Geldinstituts.

Die Kundinnen und Kunden der Sparkasse Gießen können die Tafelpatenschaft aktiv unterstützen. Für jedes Konto, das im August auf das elektronische Postfach umgestellt wird, spendet die Sparkasse einen Euro an die Tafel Gießen. Im elektronischen Postfach hat man alle wichtigen Unterlagen und Kontoauszüge kostenfrei im Online-Zugriff. Außerdem spart man sich den Weg zum Kontoauszugsdrucker oder das Porto für den Versand der Auszüge und schont dabei noch unsere Umwelt. Des Weiteren hat die Sparkasse Gießen ihre Mitarbeiter dazu aufgerufen, Geld- und Sachspenden für die Tafel zu sammeln. Eine ähnliche Aktion konnte bereits im vergangenen Jahr erfolgreich initiiert werden. "Wir sind stolz, dass wir auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählen können und eine so hohe Spendenbereitschaft erfahren", berichtet Roth.

Tafel-Organisationsleiterin Anna Conrad dankt Ilona Roth für die großartige Unterstützung. "Wir sind glücklich und stolz, die Sparkasse Gießen als Pate an unserer Seite zu haben. Das gibt uns in dieser besonderen Zeit viel Rückhalt für unsere Aufgabe, Lebensmittel zu retten und Menschen zu helfen. Und es gibt uns ein ganzes Stück mehr Gewissheit, die Fixkosten für den Betrieb der Tafel Gießen decken zu können", so Conrad.

*

Weitere Informationen über die Arbeit der Tafel Gießen, die Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren, und das Patenschaftsprogramm gibt es im Internet unter www.tafel-giessen.de.