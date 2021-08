Spaß im Mädchenfußballcamp bei Blau-Weiß Gießen

Viel Spaß hatten die Mädchen im Fußballcamp bei Blau-Weiß. Foto: Appel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - In der ersten Ferienwoche nahmen 17 Kinder am Mädchenfußballcamp teil, das im Rahmen des Ferienkarussells der Stadt Gießen bei Blau-Weiß stattfand. Zusammen mit den Jugendleiterinnen Maria Tatsch, Mira Dahmen und einigen Spielerinnen der Frauenmannschaft, lernten die Mädchen drei Tage lang den Sport kennen und wurden zu begeisterten Fußballspielerinnen. Am letzten Tag absolvierten sie das DFB-Fußballabzeichen und zum Abschluss stand ein Spiel gegen die Eltern und Geschwister an.

Viele Mädchen wollen auch in Zukunft zum Mädchenfußball-Training kommen, das jeden Montag von 18 bis 19 Uhr bei Blau-Weiß auf dem Sportplatz Ringallee stattfindet.