Spatenstich für Neubau von Studierendenwohnheim in Gießen

Gruppenbild mit Spaten: Das Studentenwerk, das Land und die Hochschulen, die Stadt und das Archtiekturbüro vereinte sich zum Erdbodenwerfen. Foto: Studentenwerk

GIESSEN - Den symbolischen Spatenstich für das Wohnheim "Westside" hat das Studentenwerk Gießen in Anwesenheit von Wissenschaftsministerin Angela Dorn und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir vorgenommen. Mit Unterstützung des Landes Hessen wird in den kommenden beiden Jahren auf dem ehemaligen Sportplatz zwischen Bernhard-Itzel-Straße und Carl-Franz-Straße ein Zuhause für 351 Studierende der Justus-Liebig-Universität (JLU) und der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) entstehen. Das Besondere: Die hochwertige, moderne und gleichzeitig bezahlbare Wohnanlage wird autofrei sein und steht unter dem Motto Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Die Kosten für die Baumaßnahmen liegen bei insgesamt 31 Millionen Euro, wovon laut Studentenwerk 16,6 Millionen Euro durch das Land gefördert werden.

Erbpacht

Ralf Stobbe, Geschäftsführer des Studentenwerks Gießen, betonte, dass das Bauvorhaben durch die Übertragung der Liegenschaft Bernhard-Itzel-Straße 5 im Erbbaurecht durch das Land sowie eine verbesserte Wohnheim-Förderung überhaupt erst möglich wurde. Dem Ziel, zehn Prozent der Studierenden in Gießen einen Wohnheimplatz anbieten zu können, werde man mit dem Neubau wieder ein bisschen näher kommen. "Den ersten Tag nach unserem 100-jährigen Gründungsjubiläum kann man wohl kaum schöner begehen, als mit dem greifbaren Ziel vor Augen, mehr studentischen nachhaltigen Wohnraum zu schaffen", so Stobbe erfreut.

"Studierende brauchen gerechte Chancen und gute Bedingungen, um ihr Potenzial entfalten zu können. Dann können sie ihren Beitrag dazu leisten, dass wir als Gesellschaft die großen Herausforderungen bewältigen, vor denen wir stehen", erklärte Wissenschaftsministerin Angela Dorn. "Das Studierendenwohnheim Westside leistet dazu gleich in mehrfacher Hinsicht einen Beitrag: Es bietet einen Rahmen für Austausch und Diskurs - denn so manches interdisziplinäre Projekt zwischen Physikerin und Historiker beginnt nicht im Seminar, sondern auf der Wohnheim-Party. Und es gestaltet diesen Rahmen mit Blick auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz, zwei der größten Aufgaben unserer Zeit."

Fotos Gruppenbild mit Spaten: Das Studentenwerk, das Land und die Hochschulen, die Stadt und das Archtiekturbüro vereinte sich zum Erdbodenwerfen. Foto: Studentenwerk Schöner studieren: die Außenansicht des geplanten Neubaus. Grafik: Studentenwerk 2

Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir griff die Wohnraum-Förderung durch das Land auf und lobte die bevorstehende Baumaßnahme: "Die Landesregierung stellt Rekordmittel bereit, damit mehr bezahlbarer Wohnraum entsteht - gerade auch für Studierende, um den Wohnungsmarkt an den Hochschulstandorten zu entlasten. Das Vorhaben des Gießener Studentenwerks verbindet ökologische Nachhaltigkeit mit hoher Wohnqualität auf vorbildliche Weise."

Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz sprach über die Perspektiven, die durch das neue Studierendenwohnheim eröffnet werden: "Dieses neue Studierendenwohnheim kann als Ideengeber für unsere weitere Entwicklung und als Westside-Story Gießen dazu beitragen, dass viele Menschen erkennen, dass Nachhaltigkeit, soziale Sicherung und gute Lebensqualität keine rivalisierenden Gegensatzpaare sind, sondern untrennbar zusammengehören."

Um das in einer Sackgasse und daher verkehrsarm gelegene Wohnheim reibungslos autofrei zu betreiben, werden 351 Innenfahrradstellplätze, zwei überdachte Fahrradreparaturstationen, eine Ladestation für E-Bikes, ein Parkplatz für Lastenräder und nur fünf Auto-Stellplätze für Besuch und auf einen Pkw angewiesene Studierende mit Handicap entstehen. Zudem ist eine gute Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel gegeben, eine Carsharing-Station befindet sich in unmittelbarer Nähe des Studierendenwohnheims. Wer hier einzieht, bekennt sich mit Unterzeichnung des Mietvertrags aktiv zur Autofreiheit am Standort.

Dank der kompakten Bauweise und der optimalen Nutzung der Vorgaben des Bebauungsplans, kann bei gleichzeitig minimal überbauter Fläche eine möglichst hohe Anzahl an Wohnheimplätzen geschaffen werden. Die kaum vorhandenen Parkplätze sorgen zusätzlich dafür, dass nur so wenig Fläche wie möglich versiegelt werden muss. Architekt Andreas Staubach von der Staubach + Partner PartGmbB aus Fulda sprach in diesem Zusammenhang von einem "ganzheitlichen Gestaltungsansatz vom Innen- und Außenraum" und betonte die großzügige umgebende Gartenanlage, die sowohl zum Lernen als auch zum Erholen einlade.

Vollmöbliert

Studierende haben im Wohnheim Westside die Wahl zwischen Einzelapartments, Wohnheimplätzen in 4er-WGs und barrierefreien Zimmern, die alle vollmöbliert vermietet werden. Die Einzelapartments sind zwischen 18 und 31 Quadratmetern groß und verfügen über eine Kochnische und einen eigenen Sanitärbereich. Die WG-Zimmer sind zwischen 22 und 27 Quadratmeter groß und ebenfalls mit einem eigenen Sanitärbereich ausgestattet. Zum Kochen steht eine Gemeinschaftsküche zur Verfügung. Die Warmmiete inklusive Internet-Anschluss wird je nach Apartment- und WG-Zimmergröße zwischen 336 und 342 Euro betragen, der voraussichtliche Bezug des Studierendenwohnheims ist für das Wintersemester 2023/24 vorgesehen.