Spatenstich für neues Hand- und Therapiezentrum in Gießen

So soll das Therapiezentrum nach Fertigstellung aussehen.

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN"Stein und Mörtel bauen ein Haus, Geist und Liebe schmücken es aus." Mit diesen Worten wünschte Kornelius Weiß von der Stadtmission Butzbach dem Neubau des Hand- und Therapiezentrums (HTZ) gutes Gelingen. Nun erfolgte der erste Spatenstich zu dem ehrgeizigen Projekt im ehemaligen US-Depot.

"Für mich geht mit dem Bau dieses Therapiezentrums der besonderen Art ein Traum in Erfüllung", erklärte Carina Jensen, die nicht nur ihre aktuellen Praxen in Gießen und Lich-Eberstadt zusammenführen, sondern auch erweitern will. "Unser Ziel ist ein ganzheitliches Angebot für Körper, Geist und Seele", betont sie. Dabei soll eine Spezialisierung auf die obere Körperhälfte erfolgen. Neben Ergo- und Physio- wird das neue Zentrum auch Schmerztherapie mit Schwerpunkt Kopf und Kiefer sowie Schulter und Schultergürtel anbieten.

Das neue Handstudio soll nach Auskunft von Carina Jensen unter anderem ein Unterarm-Wasserbad, ein Vierzellenbad für Unterarme und Füße sowie ein Kohlensäure- und Wechselbad anbieten. Hinzu kommen ein Schulter-Arm-Studio sowie eine medizinische Trainingstherapie. "Die Angebote werden nach einem Baukastensystem individuell zugeschnitten", erklärt Carina Jensen.

Fotos So soll das Therapiezentrum nach Fertigstellung aussehen. Jetzt kann es losgehen: Marc Jensen, Carina Jensen (Bauherren), Ralf Krause (Volksbank Butzbach) und David Losberg (Depant, von links) freuen sich auf das neue Hand- und Therapiezentrum. Fotos: Zielinski 2

Abschalten sollen die künftigen Kunden bei Medical Wellness inklusive Schwebeliege und kleiner Sauna sowie christlicher Seelsorge. "Highlight wird eine Rutsche sein, die das erste und zweite Obergeschoss miteinander verbindet und im Wartebereich endet", verrät sie. Für kreative Therapieansätze bei Patienten mit Einschränkungen ständen eine Küche, eine Werkstatt sowie eine Musik-Ecke im Handstudio bereit.

Insgesamt soll ein 33-köpfiges Team bestehend aus Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Theologen sowie Bürokräften in das neue HTZ einziehen. Unterstützt werden sie von einem Team aus Dozenten mit den unterschiedlichsten, abgeschlossenen Weiterbildungen. "Wir werden mit den neuesten Geräten Hand in Hand zusammenarbeiten", freute sich Carina Jensen.

Im ersten Quartal 2022 soll das neue HTZ, das eine Fläche von 1600 Quadratmetern umfasst, eröffnet werden. Bis dahin war es ein langer Weg. "Alles begann damit, dass die August-Hermann-Francke-Schule 2015 anfragte, ob wir ein Therapiezentrum aufbauen wollten", erinnert sich Carina Jensen. 2016 machte sie sich gemeinsam mit ihrem Mann Marc auf die Suche nach einer geeigneten Gebrauchtimmobilie in Gießen und Umgebung, die über eine gute Verkehrsanbindung verfügen sollte. Dies erwies sich als schwieriger als gedacht. Ab 2017 suchte die Familie nach Grundstücken in Gießen. "Die Wirtschaftsförderung Gießen vermittelte uns an die Firma Revikon, die 'Am alten Flughafen' das US-Depot revitalisierte", erzählt sie. 2018 erfolgte eine Grundstücksreservierung. Baugenehmigung und Finanzierungsbestätigung erfolgten 2020.

Dabei hatten Carina und Marc Jensen mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. So mussten beispielsweise die Pläne nochmal geändert werden, weil ein Bestandsschutzbaum im Weg war. Darüber hinaus soll das Gebäude nun auf Pfählen errichtet werden, damit darunter Platz für Parkraum zur Verfügung steht. Umso mehr freuen sich die Jensens und ihre Mitarbeiter, wenn sie in etwa 18 Monaten in das neue Gebäude einziehen können. Bis es so weit ist, wird die bestehende Praxis in Gießen erweitert.