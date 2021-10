Spazierfahrt durch Gießen mit der Rollstuhl-Rikscha

Die Bewohner der Caritashäuser St. Anna und Maria Frieden haben viel Spaß bei der Fahrt in einer Rollstuhl-Rikscha. Es werden noch "Piloten" gesucht. Foto: Moor

GIESSEN - Auguste Grebe strahlt, als sie auf dem Podest Platz nimmt. Die 90-jährige Bewohnerin des Pflege- und Förderzentrums St. Anna hatte in den letzten Tagen schon Gelegenheit, die Rollstuhl-Rikscha auszuprobieren, die die Caritas-Einrichtung im Rahmen einer landesweiten Aktion zur Verfügung gestellt bekommen hat. Diese wird nun dort sowie im Caritashaus Maria Frieden eingesetzt, um den Bewohnern Spazierfahrten zu ermöglichen - dafür werden auch noch Freiwillige gesucht.

Nicht nur für Rollstuhlnutzer, auch für andere Menschen, die in irgendeiner Form in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, ist die Rikscha ein tolles Mittel, um die Umgebung zu erkunden. Für Auguste Grebe, die selbst früher viel Rad gefahren ist, hat sich der Bewegungsradius durch das Gefährt merklich erweitert: "Eine ganz tolle Sache", findet sie.

Durch die Aktion "Radfahren gemeinsam neu entdecken" des Landes Hessen, und unterstützt vom Verein Radeln ohne Alter Deutschland, hat der Caritasverband Gießen die Möglichkeit, die Rollstuhl-Rikscha für drei Monate zu testen. Bereits im Sommer hatten die Caritas-Einrichtungen eine andere E-Rikscha ausprobiert, auf der vorne zwei Personen Platz nehmen können. Das aktuell eingesetzte Modell hat keinen festen Sitzplatz, sondern ein absenkbares Podest, auf das ein Rollstuhl gefahren und dort befestigt werden kann.

Absenkbares Podest

Schon 2019 hatte sie überlegt, ein solches Gefährt anzuschaffen, berichtet Gundula Breyer, bei der Caritas zuständig für die offene Seniorenarbeit - dann kam Corona dazwischen. Inzwischen sieht sie die Verzögerung als Glücksfall, da man jetzt die Möglichkeit habe, Erfahrungen mit unterschiedlichen Arten von Rikschas zu sammeln, zu schauen, welche besser angenommen werde und zu den Bewohnern passt. Dann könnte man überlegen, ob man eines oder beide Modelle erwerben wolle. Die Gefährte sind schon keine kleine Investition: Etwa 10 000 Euro kosten beide Räder. Dabei kritisiert Bernd Stäudtner, dass zwar der Erwerb von Lastenrädern finanziell gefördert werde, nicht jedoch der von E-Rikschas. Stäudtner ist bei der Caritas ehrenamtlicher Rikscha-Fahrer der ersten Stunde, und leitet als "Kapitän" inzwischen die etwa 45-minütige Schulung für den "Pilotenausweis", der zum Befördern von Menschen auf der E-Rikscha befähigt. Denn obwohl man nicht viele Kräfte für das Fahren an sich benötigt, da die Räder mit mehreren Motorstufen sowie einer Anfahrtshilfe ausgestattet sind, und grundsätzlich jeder Radfahrer auf dem Sattel Platz nehmen kann, ist beispielsweise das Rangieren des vorderen Teils, auf dem sich mit Passagier und Rollstuhl immerhin ein gewisses Gewicht befindet, gewöhnungs- und übungsbedürftig.

Zunächst ist der Einsatz der Rollstuhl-Rikscha auf die beiden Caritas-häuser St. Anna und Maria Frieden begrenzt, die pro Woche etwa 25 Touren von circa 30 Minuten ermöglichen. Auf lange Sicht möchte der Verband das Rad jedoch auch an andere Einrichtungen und Interessierte ausleihen. Dazu ist der Besitz eines Rollstuhls nicht zwingend nötig, auch hätten nicht alle Hausbewohner einen. Für diesen Fall stelle man einen für die Fahrt bereit.

Freiwillige gesucht

Damit dies jedoch ermöglicht werden kann, sucht Gundula Breyer nach potenziellen Rikscha-Piloten, die sich vorstellen können, nach der Schulung Spazierfahrten zu unternehmen. Durch die Fahrten kämen immer interessante Gespräche und Begegnungen zustande und schaffen schöne Erinnerungen. Im Rahmen der Senior*innenmesse in Gießen haben sowohl interessierte Piloten als auch Passagiere am Samstag, 2. Oktober, von 12 bis 17 Uhr die Gelegenheit, die Rikscha in der Plockstraße zu begutachten oder auch als Gast eine Probefahrt durch den Theaterpark zu absolvieren.

Wer Interesse hat, sich ehrenamtlich als Rikscha-Pilot zu engagieren, kann sich unter der E-Mail-Adresse gundula.breyer@caritas-giessen.de bei Gundula Breyer melden.