SPD-Aktion: Unterwäsche für Wohnsitzlose

GIESSEN - (red). Mit dem Aufruf „Jede Unterhose zählt“ hat die SPD ihre Mitglieder aufgerufen, gezielt Unterwäsche und Hygieneartikel für Wohnungslose zu spenden. Initiatorin Stefanie Kraft hatte mit dem Team der Brücke, der Wohnungslosenhilfe der Diakonie in Gießen, diese Aktion abgestimmt. „Eine Jacke, ein Pullover oder eine Hose gehen eher mal als Spende ein, bei Unterwäsche gibt es da schon eine Hürde. Aber sie wird, gerade jetzt in der kalten Jahreszeit, dringend gebraucht. Wir wollten mit unserer Aktion zielgerichtet auf den Bedarf reagieren,“ erklärt Stefanie Kraft. Andreas Schmidt von der Diakonie lobt die gute Abstimmung und freut sich, mit seinem Team „sicherlich schon über 40 Satz Unterwäsche und Strümpfe ausgegeben zu haben.“

SPD-Vorsitzender Frank-Tilo Becher weist auf den Corona-bedingten Engpass hin, der auch durch die Schließung von Kleiderläden- und -lagern entstanden ist. Nun konnten durch die große Spendenbereitschaft in der Gießener SPD viele hochwertige Kleidungsstücke in zwei Autoladungen zur Löberstraße gebracht werden. Dort ist die Tagesstätte der Brücke übergangsweise in den Räumen der Evangelischen Stadtmission untergebracht, nachdem es in der Dammstraße für die notwendigen Hygieneabstände zu eng geworden war. „Wir sind in dieser Krise gefordert, alle Menschen in ihrer speziellen Lebenslage im Blick zu behalten und die Initiativen und Organisationen zu unterstützen, die sich engagiert darum kümmern“, dankt Becher der Arbeit der Tagesstätte.