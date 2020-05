SPD begrüßt Weitervermarktung

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Die SPD in der Stadt Gießen begrüßt die schnelle Weitervermarktung des ehemaligen AAFES-Geländes (US-Depot) nach der Absage des Versandhändlers Otto. Nur fünf Wochen nach der Absage ist es der Entwicklungsgesellschaft Revikon gelungen, das Gelände „Am alten Flughafen“ weiterzuvermarkten und damit für eine lückenlose Weiterentwicklung der ehemalig militärisch genutzten Fläche zu sorgen. Der neue Investor, der Logistik-Immobilienspezialist VGP, wird dabei alle wesentlichen Vorgaben der Stadt übernehmen.

1000 Arbeitsplätze

Die geplanten mehr als 1000 Arbeitsplätze und zusätzlichen Gewerbesteuereinnahmen seien gerade in Zeiten der Corona-Krise eine gutes Signal für die Stadt Gießen. „Im Bereich der niedrig qualifizierten Jobangebote besteht in Gießen ein Bedarf. Wir werden allerdings auch genau hinschauen, welche Arbeitsbedingungen die Angestellten vor Ort haben werden“, so Christopher Nübel, Fraktionsvorsitzender der SPD-Stadtverordnetenfraktion. Bei einem gemeinsamen Termin mit Daniel Beitlich, Geschäftsführer der Revikon, hatten sich der SPD-Fraktionsvorsitzende Christopher Nübel und der stellvertretende SPD-Stadtverbandsvorsitzende Michael Borke kürzlich selbst ein Bild von den laufenden Bauarbeiten vor Ort gemacht und über das Vorgehen nach der Otto-Absage gesprochen.