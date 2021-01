SPD geht mit Slogan "Gießen gerecht" in Kommunalwahlkampf

"Lasst es uns anpacken": Die Gießener Sozialdemokraten mit ihrer Spitzenkandidatin Astrid Eibelshäuser und dem Co-Vorsitzenden Christopher Nübel ziehen zuversichtlich in den Kommunalwahlkampf. Screenshot: Leyendecker

GIESSEN - Wahlkampf in Zeiten der Corona-Pandemie hat eine besondere Note. "Wir haben heute den ersten digitalen Parteitag der Geschichte, liebe Genossinnen und Genossen", schwört die Gießener Co-Vorsitzende des SPD-Stadtverbands, Nina Heidt-Sommer, die Teilnehmer ein. Die "Partei der politischen Diskussion" sieht sich jedenfalls inhaltlich breit aufgestellt. "Gleiche Bildung für alle, gute Arbeitsplätze, Kulturmöglichkeiten und bezahlbarer Wohnraum", zählt Nina Heidt-Sommer auf. Und die Zustimmung zum verabschiedeten Kommunalwahlprogramm ist deutlich. Am Ende heißt es 44-mal Ja - bei keiner Enthaltung und keiner Gegenstimme

Das Programm selbst präsentierten der Co-Vorsitzende Christopher Nübel und Stadträtin Astrid Eibelshäuser. "Das Leben verändert sich unter Corona schleichend. Die Folgen lassen sich noch nicht abschätzen", so die Spitzenkandidatin zur aktuellen Lage. In Zeiten der Krise sei ein neues solidarisches Bewusstsein gefordert. "Die Gießener SPD hat immer einen Blick auf das Thema Gerechtigkeit", betont Eibelshäuser. Man sehe sich als Garant für die Zukunft, beispielsweise im Hinblick auf den Hochschulstandort Gießen. "Die Hochschulen sind stadtbildprägend. Gießens Studierendendichte hat auch Einfluss auf kommunale Themen." Die Vielfalt der Stadt und das Engagement aus allen Stadtteilen würden in der Kandidatenliste deutlich abgebildet. Diese Vielfalt wolle man mit dem Slogan "Gießen gerecht" zum Ausdruck bringen. "Unser Ziel ist eine inklusive Stadt, eine Stadt für alle Generationen", hebt sie hervor. Dieses Ziel werde man mit vielen Ideen und Initiativen wie einem städtebaulichen Programm verfolgen und versuchen, dem Anspruch der Bürger gerecht zu werden.

Wichtige Akzente sollen vor allem im Bereich Bildung gesetzt werden. "Wir fordern pädagogisch sinnvolle Lösungen bei der Digitalisierung des Bildungssystems", appelliert Eibelshäuser. Die Pandemie zeige die ungleichen Chancen im Bildungssystem sehr klar auf. Abhilfe soll ein sicheres Schulbaubudget in Höhe von 15 Millionen Euro pro Jahr schaffen.

Kultur nicht vernachlässigen

Ebenso dürfe man die kulturellen Möglichkeiten der Stadt nicht vernachlässigen. Dafür nannte die Sozialdemokratin drei Kernziele: "Erstens - das Oberhessische Museum weiter sanieren und umbauen. Zweitens - die Kreativszene stärken und für sie auf dem Gelände der alten Berufsfeuerwehr eine eigene Fläche schaffen. Drittens - ein deutlicher Schwerpunkt auf Kinder- und Jugendkultur. Wir in Gießen sind das kulturelles Zentrum Mittelhessens."

Ein Novum im sozialdemokratischen Kommunalwahlprogramm ist das Thema Tierschutz. Christopher Nübel zeigte auf, dass das Teil eines größeren Konzepts für die Zukunft sei. "Unser Ziel ist weiterhin die Klimaneutralität bis 2035. Wir wollen die Stadt dem Klima anpassen." Gelingen soll dies beispielsweise mit einer städtischen Nachverdichtung und neuen Akzenten für die Verkehrswende. "Wir haben ausreichend Platz für alle Verkehrsarten. Eine Regio-S-Bahn oder die Erneuerung des Stadtbusses, wir haben viele Optionen."

Nach einem digitalen Applaus folgten noch zwei Redebeiträge. "Das ist ein Programm, wie es sein soll. Ein guter Dreiklang aus Ideen, Zielen und Bilanzen", lobte Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz. Die SPD hat aus ihrer Sicht weiterhin den Anspruch, die Zukunft mitzugestalten. "Ich bin erleichtert, fast schon stolz, dass wir finanziell besser dastehen. Gießens Bürger können sich auf uns verlassen", berichtet Grabe-Bolz über die vergangenen Jahre. Der heimische SPD-Landtagsabgeordnete Frank-Tilo Becher sieht die Partei für die Kommunalwahl in allen Bereichen gut gewappnet. "Wir sind konkret und kritisch unterwegs. Wohnen wird die Schlüsselfrage für die Zukunft sein und auch bei der Ausbildung setzen wir die richtigen Akzente. Wir sind in vielen Bereichen die Avantgarde der Stadt."