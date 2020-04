SPD Gießen kritisiert Landesregierung

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Die Gießener SPD-Stadtverbandsvorsitzende Nina Heidt-Sommer und der SPD-Unterbezirksvorsitzende und Landtagsabgeordnete Frank-Tilo Becher kritisieren das Corona-Krisen-Management der hessischen Landesregierung. Diese habe die Schulen und Schulträger auf den Wiedereinstieg in den Schulbetrieb schlecht vorbereitet. „Die eine Woche, die das Kultusministerium sich selbst und den Schulträgern nach den Osterferien gelassen hat, um alles das zu regeln, was für die Wiederaufnahme des Schulbetriebs unabdingbar ist, hat offenbar nicht gereicht. Nicht alles ist hinreichend geklärt. Das Kultusministerium verstolpert den Schulbeginn und die Schulträger, der Lehrkörper, die Eltern und die Schüler müssen es ausbaden“, erklärt Heidt-Sommer in einer Pressemitteilung.

Die vorerst letzte Bestätigung für die mangelhafte Vorbereitung durch die Landesregierung sei das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs in Kassel vom Freitag. Dieser hat die Schulpflicht für alle Viertklässler, die an diesem Montag wieder in Kraft gesetzt werden sollte, gekippt. Die betroffenen Schüler würden ohne jeden Grund anders behandelt als der Rest der Schülerschaft. „Die Eltern sämtlicher Viertklässler in Hessen hatten sich darauf verlassen, dass ihre Kinder ab 27. April wieder in die Schule gehen. Diese Eltern mussten jetzt kurzfristig für Kinderbetreuung sorgen und ihren Berufsalltag neu organisieren, eine Zumutung, die man ihnen hätte ersparen können“, klagt Heidt-Sommer. „Die Landesregierung wäre klug beraten gewesen, den Schulstart frühzeitig mit klaren Ausführungsbestimmungen zu hinterlegen und zum Beispiel die Voraussetzungen zu schaffen, dass für die angeordneten Hygieneregeln dann auch die Materialien zur Verfügung stehen“, moniert der Landtagsabgeordnete Frank-Tilo Becher.

Lehrer haben nun zu organisieren, dass eine Beschulung mit den Kernfächern wie Deutsch und Mathematik in zwei oder mehr Klassenräumen gleichzeitig durchgeführt werden kann und haben dabei darauf zu achten, das Grundschulkinder und Pubertierende jederzeit das Abstandsgebot von 1,5 Metern einhalten. Seit Wochen forderten sie, vor ihrer Rückkehr in die Schulen als systemrelevant eingestuft zu werden, damit sie für ihre Kinder eine Betreuung in den Notgruppen der Kitas wahrnehmen dürfen. Erst am Freitagvormittag hat die Landesregierung das endlich zugesagt. Erst seit vergangenem Mittwoch gab es für die Schulen einen Hygieneplan zur Eindämmung des Corona-Virus, den die Schulträger und Schulleitungen dann bis zur Wiederöffnung umsetzen mussten.

Lange unklar war die Frage nach einer Maskenpflicht in der Schule. Als endlich die Nachricht aus dem Kultusministerium kam, dass für die Schüler Masken zur Verfügung gestellt werden, hatte der Landkreis Gießen als Schulträger der Schulen im Kreisgebiet für seine Schulen bereits Masken gekauft. „Es ist eine richtige Maßnahme des Kultusministeriums, die aber deutlich zu spät gekommen ist. Nun ist das Land gefordert, die Schulen zusätzlich mit Fiebermessgeräten zu versorgen“, fordert der Landtagsabgeordnete Becher. Darüber hinaus sei auch die Frage nach der Nachmittagsbetreuung in Grundschulen noch offen.