SPD Gießen kritisiert zweiten Bürgerantrag

GIESSEN - Die Wogen um den Verkehrsversuch auf dem Anlagenring, den SPD, Grüne, "Piraten/Bürgerliste" und Teile der "Gießener Linken" in der letzten Stadtverordnetenversammlung beschlossen haben, schlagen hoch. Jetzt übt der Stadtverband der SPD scharfe Kritik am zweiten Bürgerantrag, den BIDs und weitere Innenstadtakteure gemäß Bürgerbeteiligungssatzung bereits in der letzten Woche ins Internet gestellt haben. Er trägt den Titel "Für eine vernünftige Verkehrsplanung" und hat am Dienstagnachmittag bereits 477 von 836 benötigten Unterstützungen erreicht. In einer Mitteilung bezeichnen Astrid Eibelshäuser und Christopher Nübel als Spitzenkandidaten der SPD den Antrag als "durchsichtigen Versuch, eine zukunftsfähige Entwicklung der innerstädtischen Verkehre zu verschleppen."

Letzte Sitzung der Stadtverordnetenversammlung in der ablaufenden Legislaturperiode. Die Debatte über den Verkehrsversuch auf dem Anlagenring, der im Kern vorsieht, ein Jahr lang zwei Spuren nur noch für Fahrräder freizugeben, zieht sich. Das Thema polarisiert teils extrem. Doch am Ende setzen sich SPD, Grüne, die Mehrheit der "Gießener Linken" und "Piraten/Bürgerliste" mit 30 zu 28 Stimmen durch. Am selben Tag veröffentlicht Thomas Kirchhof, Vorsitzender des BIDs Marktquartier, auf giessen-direkt.de den Bürgerantrag der Innenstadtakteure. Er fordert vom Magistrat unter anderem, Verkehrsentwicklungsplan (VEP) und Nahverkehrsplan (NVP) schnellstmöglich fertigstellen zu lassen. Der VEP solle die Erfüllung aller Verkehrsbedürfnisse des Personen- und Warenverkehrs und Verkehrssicherheit als mindestens gleichwertige Ziele zu Umwelt- beziehungsweise Klimaschutz setzen. Eine Bevorzugung bestimmter Verkehrsarten sei vorab nicht vorzunehmen. Weitere Verkehrsberuhigung in der Innenstadt oder anderen Teilen der Stadt solle erst durchgeführt werden, wenn angemessene Alternativen zum Autoverkehr geschaffen seien. In der Zusammenarbeit mit den Landkreisen Gießen und Lahn-Dill müsse deshalb das Busliniennetz völlig neu geplant werden. Zudem fordern die Initiatoren des zweiten Bürgerantrags, vor "Beschluss, Planung und Durchführung aller Verkehrsversuche valide Verkehrsdaten zu allen jeweils betroffenen Verkehrsbedürfnissen und

-strömen (auch aus dem Umland) zu erheben, während deren Durchführung auch auf den möglichen Ausweichstrecken ebenfalls Daten zu erheben, solche Versuche mit klaren Abbruchkriterien auszustatten und sie nicht im Widerspruch zum VEP durchzuführen."

Verkehrsberuhigung und umweltfreundlichere Verkehrslenkung in Gießen seien sinnvoll und auch von den Machern des Bürgerantrags gewünscht. "Das kann aber nur in geordneter Weise und mit dem Angebot angemessener Alternativen - insbesondere für das Umland - geschehen. Derzeit wird unter Aufwendung erheblicher finanzieller Mittel der VEP neu erarbeitet. Gleichzeitig werden durch Bürgeranträge, aber auch Teile der Stadtpolitik, ohne Rücksicht auf die möglichen bis wahrscheinlichen Auswirkungen ständig neue Maßnahmen und sogenannte 'Versuche' eingefordert, die keinerlei Abwägung zwischen den oben genannten Zielen erkennen lassen, sondern einzig auf die Verdrängung des Autoverkehrs abzielen - ohne dass geeignete Alternativen existieren. Diese Maßnahmen stehen in weiten Teilen einer vernünftigen Gesamtplanung entgegen und machen den VEP zur Makulatur, noch bevor dieser fertiggestellt ist", monieren die Initiatoren.

"Es ist mehr als bedauerlich, dass Teile des innerstädtischen Handels nicht willens und in der Lage sind, an einer den Interessen aller Verkehrsteilnehmer, der Bewohner der Innenstadt, der Pendler und der Betriebe und Verwaltungen in der Innenstadt gerecht werdenden Gestaltung der Verkehre mitzuwirken", entgegnen Eibelshäuser und Nübel. Eine solche Entwicklung sei auch im Interesse der dringend notwendigen Erreichung der Klimaziele in der Stadt, die ohne eine entschiedene und rasche Verkehrswende nicht zu realisieren sein werde, unabdingbar. "In einer solchen Situation auch nur einen Versuch in dieser Richtung abzublocken und weiterhin aus falsch verstandenem, kurzfristigem Eigeninteresse auf das Auto zu setzen, ist mehr als enttäuschend", so die beiden sozialdemokratischen Spitzenkandidaten. Die Formulierungen des Bürgerantrags ließen keinen Zweifel daran, dass eine Wende weg von der einseitigen Auto-Individual-Verkehr-Fixierung mit den Initiatoren offenkundig nicht zu machen sei. Die Bedingungen der Initiatoren für den ÖPNV zeigten dies mehr als deutlich. Letztlich nicht verwundert seien die Spitzenkandidaten darüber, dass die Macher des Antrags in der Wahl ihrer Bündnispartner nicht wählerisch seien, da sie - wie schon im Stadtparlament CDU, FDP und FW - selbst Stimmen von AfD und DKP willkommen hießen. "Wer den demokratischen Konsens in derart zentralen Fragen der Stadtentwicklung will, sollte sich vor falschen Bündnispartnern und hyperaggressiver Rhetorik hüten. Wir sind auch weiterhin zu einer konstruktiven Zusammenarbeit bei der Installierung, der Begleitung und der Auswertung des Verkehrsversuchs bereit und strecken unsere Hand nach wie vor auch in Richtung Innenstadthandel aus", resümieren die Sozialdemokraten.