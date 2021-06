SPD Gießen kürt Frank-Tilo Becher zum OB-Kandidaten

Frank-Tilo Becher zieht es in den Wahlkampf. Mit viel Herzblut hat er die Genossen am Freitag eingestimmt. Foto: Scholz

Jetzt teilen:

GIESSEN - Traumergebnis für Frank-Tilo Becher: Mit 100 Prozent der Stimmen haben die 49 Delegierten des Stadtverbandsparteitags der SPD den Landtagsabgeordneten am Freitagabend zum Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl am 26. September gekürt. "Lasst uns losziehen!", rief Becher den Teilnehmern in der Kongresshalle zu, denen der ehemalige evangelische Dekan in einer 38-minütigen Rede seine Ideen für die Stadt erläutert hatte. Dazu zählt unter anderem ein durch mehr Bürgerbeteiligung und mehr Kooperationen geprägter Politikstil (ausführlicher Bericht folgt).