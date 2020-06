SPD Gießen legt Programm gegen Corona-Folgen vor

Den lokalen Einzelhandel hat die Krise hart getroffen. Die SPD schlägt deshalb zahlreiche Maßnahmen vor. Archivfoto: Friese

GIESSEN. Seit Monaten hat die Corona-Krise die Stadt fest im Griff, nicht nur unter den Aspekten von Gesundheit und Hygiene. Auch die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen sind immens - der SPD-Stadtverband reagiert darauf mit einem umfassenden Sofortprogramm, das seit Anfang der Woche vorliegt. "Wir wollen ein Programm für möglichst alle Menschen in der Stadt, die besonders von der Corona-Krise beziehungsweise ihren Auswirkungen betroffen sind. Ganz zentral ist für uns die Förderung von Eltern und Kindern, Seniorinnen und Senioren und der zahlreichen Vereine, Initiativen und Verbände in unserer Stadt", erklärt Stadtverbandsvorsitzende Nina Heidt-Sommer. Amtskollege Christopher Nübel erläutert, dass man den Gesundheitsschutz der Bevölkerung unter anderem mit der Unterstützung von Einzelhandel und Gastronomie zusammenbringen wolle. Das Papier umfasst Maßnahmen in einem Spektrum von Vereinsförderung über Gastronomie und Einzelhandel sowie Gebühren für die städtischen Kitas bis hin zur Förderung von Volkshoch- und Musikschule.

Eltern und Kinder

Ganz oben in dem Maßnahmenpaket steht die Unterstützung von Eltern und Kindern. Nachdem die Stadt die Kita-Beiträge bereits zu Beginn der Krise vorerst gestundet hatte, will die SPD sie für den Zeitraum von April bis Juli vollständig erlassen, auch für Kinder in der Notbetreuung. Ausgenommen seien dabei die Beiträge für tatsächlich in Anspruch genommenes Mittagessen. Das Ferienprogramm in den Sommerferien soll den aktuellen Bedingungen angepasst und beitragsfrei durchgeführt werden.

Als wirtschaftlich besonders stark betroffene Branchen identifizieren die Sozialdemokraten Einzelhandel, Gastronomie und Schausteller. Den Händlern in der Innenstadt will die SPD bis Jahresende beitragsfreie Aktionen vor ihren Läden ermöglichen, die unbürokratisch beantragt werden können. Zudem wünschen sich die Genossen städtische Werbeaktionen an den Ein- und Ausfallstraßen. Zusammen mit Handel, BIDs und Gießen Marketing will man weitere Aktionsformen finden. Um die Gießener Schausteller zu unterstützen, will die Partei gemeinsam mit den zuständigen Verbänden, dem Innenstadthandel und den BIDs ein Konzept entwickeln, das die Attraktivität der Innenstadt durch Schaustellerangebote steigern soll. Auch will der Stadtverband mit den Schaustellern prüfen, ob temporäre Freizeitangebote beispielsweise auf dem Messeplatz geschaffen werden können. Beiträge für die Schausteller sollen dabei keine anfallen, nur die Kosten für Wasser, Abwasser, Strom und Abfallentsorgung sind zu zahlen. Für den diesjährigen Weihnachtsmarkt soll schon jetzt ein Konzept nach den aktuellen Hygienebestimmungen erarbeitet werden. Neben den bestehenden Bundesprogrammen will die SPD die Gastronomie auch auf lokaler Ebene unterstützen. "Dies soll durch die unbürokratische Genehmigung von größeren Außenbewirtschaftungsflächen für dieses Jahr erreicht werden. Zudem sollen die Sondernutzungsgebühren für die Außengastronomie von März 2020 bis einschließlich Dezember 2020 entfallen beziehungsweise auf Antrag erstattet werden", heißt es in dem SPD-Papier.

Soziales und Kultur

Nach Willen der Sozialdemokraten sollen Musikschule und Volkshochschule bald wieder ihren Betrieb aufnehmen. Honorarkräfte, deren Existenz gefährdet ist und die durch die Maßnahmenpakete des Bundes nicht abgesichert sind, sollen von der Stadt Unterstützung erfahren, teilt der Stadtverbandsvorstand mit. Nicht ausgezahlte Zuschüsse an Vereine oder Initiativen, die zum Beispiel für pandemiebedingt abgesagte Veranstaltungen eingeplant waren, sollten zur kurzfristigen Unterstützung der heimischen Kulturszene und von Sportvereinen aufgewendet werden. Auch die Mittel, die ursprünglich für die zwischenzeitlich aufgrund des hohen Risikos bei einer Infektion eingestellten Veranstaltungen für Senioren bestimmt waren, sollten nun genutzt werden, um Seniorenarbeit unter den neuen Hygienebestimmungen wieder zu ermöglichen. Die Bürgerhäuser als wichtigen Anker der Stadtteilinfrastruktur will die SPD ebenfalls unterstützen.

"Wir sind uns sicher, dass das ein gutes Programm für unsere Stadt ist, besonders unter Beachtung unserer finanziellen Möglichkeiten. Wir haben es nun in die Koalition eingebracht und sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam ein gutes Sofortprogramm für die Gießenerinnen und Gießener zur Bewältigung der Krise auf den Weg bringen", resümieren Heidt-Sommer und Nübel.