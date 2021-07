SPD Gießen-Ost will Anlaufstelle für Ideen und Kritik sein

Stadträtin Eibelshäuser (re.) gratuliert den langjährigen SPD- Mitgliedern Hans-Otto Tropp, Martin Horn, Annegret Schmidt und Ulrich Hain. Foto: Brendel

GIESSEN - Der SPD-Ortsverein Gießen-Ost hat bei seiner Jahreshauptversammlung die Möglichkeit genutzt, endlich wieder einmal in Präsenz zusammenzukommen. In feierlicher Atmosphäre wurden langjährige Mitglieder geehrt. Die Ehrungen nahm Stadträtin Astrid Eibelshäuser vor, die dabei wertschätzende Worte fand. Geehrt wurden für 50-jährige Mitgliedschaft Annegret Schmidt, Ulrich Hain und Hans-Otto Tropp sowie für 40-jährige Mitgliedschaft Martin Horn.

Neben den Ehrungen richtete Eibelshäuser auch ein Grußwort an den Ortsverein und diskutierte mit den Anwesenden Möglichkeiten für politisches Wirken und Beteiligung in den Quartieren: "Gießen-Ost verändert sich und wächst. Wir müssen als SPD herausfinden, was die neu Zugezogenen in den Quartieren bewegt und daran anknüpfen." Im Anschluss fanden die Vorstandswahlen statt. Als neue Doppelspitze übernehmen Katarzyna Bandurka und Andreas Schaper ab sofort den Vorsitz. Der bisherige Vorsitzende Felix Döring scheidet aufgrund seines Umzugs in den Landkreis aus dem Vorstand aus und konzentriert sich als Direktkandidat der SPD auf den anstehenden Bundestagswahlkampf. "Felix Döring ist ein bürgernaher und engagierter Kandidat. Wir sind uns sicher, dass er auch im deutschen Bundestag diesen engen Austausch mit den Menschen vor Ort pflegen wird und hoffen, künftig mit ihm in dieser neuen Funktion zusammenarbeiten zu können", so Bandurka und Schaper.

Zum neuen Vorstandsteam gehören zudem die beiden stellvertretenden Vorsitzenden Julia Hettenhausen und Jörg Reitze, die neuen Kassierer Leonard Klee, Schriftführerin Liza Beci und Referentin für Öffentlichkeitsarbeit Janina Brendel. Vervollständigt wird der Vorstand durch Patrick Hoffmann, Hannah Theiss, Florian Stenzel, Monika Graulich, Anna-Maria Seidel, Younes Qrirou und Gero Benckiser als Beisitzer. Das neue Vorstandsteam freut sich auf gemeinsame Gespräche und Aktionen und möchte für alle Anwohner Anlaufstelle für Wünsche, Kritik und Ideen sein.