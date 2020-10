SPD Gießen stellt sich für Kommunalwahl auf

Astrid Eibelshäuser und Christopher Nübel führen die SPD in den Wahlkampf. Auf Listenplatz drei folgt Nina Heidt-Sommer (rechts). Foto: Scholz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Astrid Eibelshäuser und Christopher Nübel führen die SPD Gießen als Spitzenkandidaten in den Wahlkampf zur Kommunalwahl 2021. Das haben die Sozialdemokraten bei ihrem Parteitag am Freitagabend mit großer Mehrheit beschlossen. Vor 57 Delegierten in der Mehrzweckhalle in Gießen-Allendorf erklärte Eibelshäuser unter anderem, dass die Zukunft der Stadt in enger Verbindung mit ihrem Zusammenhalt stehe. Zudem wolle man zeitnah alle städtischen Schulen mit Glasfaser ausstatten, so die hauptamtliche Stadträtin. "Der Klimawandel ist sichtbar und spürbar", wandte sich Nübel an den Parteitag. Der Rechtsanwalt berichtete, dass die Sozialdemokraten in der Koalition die treibende Kraft gewesen seien, dem Bürgerantrag "Gießen 2035Null" zuzustimmen. Beide Spitzenkandidaten wurden bei jeweils einer Enthaltung einstimmig gewählt (ausführlicher Bericht folgt).