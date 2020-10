SPD Gießen will mehr Klimaschutz

Astrid Eibelshäuser, Christopher Nübel und Nina Heidt-Sommer (rechts) führen die Liste an. Foto: Scholz

GIESSEN. Ein Schwerpunkt-Motto Klimaschutz? Für eine solche Wertung ist es deutlich zu früh, da das gesamte Programm der SPD Gießen für die Kommunalwahl 2021 noch nicht vorliegt. Allerdings hat Christopher Nübel in seiner Rede beim Parteitag am Freitagabend in der Mehrzweckhalle in Allendorf einen ganz klaren Akzent in dieser Richtung gesetzt. "Die Kombination aus Wirtschaftseinbruch und Klimawandel stellt auch unsere Stadt vor wichtige Zukunftsentscheidungen. Die SPD-Fraktion war die treibende Kraft in der Koalition, dem Bürgerantrag zur Klimaneutralität 2035 zuzustimmen. Wir sind nämlich der Auffassung, dass wir den Klimawandel bekämpfen und unsere Stadt zukunftsfest machen müssen", sagte der Partei- und Fraktionsvorsitzende. Hinter Stadträtin Astrid Eibelshäuser wählten die Genossen den Rechtsanwalt zum zweiten Spitzenkandidaten für die Kommunalwahl im kommenden Jahr.

Gedenken an Rüdiger Veit

Schweigeminute zum Auftakt: Die 61 Delegierten und weitere Gäste gedachten dem Ende September verstorbenen Rüdiger Veit, unter anderem langjähriger Landrat und Bundestagsabgeordneter der SPD. "Wir mussten in dieser Woche Abschied nehmen von Rüdiger Veit. Tage des Abschieds sind immer auch Tage des Erinnerns und Nachdenkens darüber, was bleibt", führte Eibelshäuser in ihrer Rede aus. Für sie bleibe die Erinnerung an einen Freund und Politiker, dem "ich immer höchsten Respekt dafür zollte, dass er in einer ganz besonderen Verbindung von Leidenschaft und Sachlichkeit konsequent und beharrlich für das Grundrecht auf Asyl gestritten hat". Daran wolle sie sich immer erinnern, betonte die Stadträtin, die die Sozialdemokraten zur Spitzenkandidatin auf dem ersten Listenplatz kürten. Auf Platz zwei der Liste mit insgesamt 62 Plätzen folgt der amtierende Fraktionsvorsitzende.

Auseinandersetzungen? Diskussionen? Nein. Mit großer Disziplin und ohne Gegenrede folgte der Stadtverbandsparteitag dem Listenvorschlag des SPD-Vorstandes. "In der ganzen Partei haben wir einen intensiven Prozess zur Listenaufstellung gehabt. Ihre Vielfalt sind die Chance und Stärke dieser Liste, auf der sich zum ersten Mal Männer und Frauen jeweils abwechseln", erläuterte Nina Heidt-Sommer, mit Nübel Parteivorsitzende und auf den dritten Listenplatz gewählt. Erstmals erfülle die Partei in der Stadt damit eine Quote von 50 Prozent.

"Wachstum und Klimaschutz schließen sich nicht aus. Die SPD ist die Kraft, die beides zusammenbringen kann", hob Nübel in seiner Rede hervor. Man brauche Arbeitsplätze für alle Menschen in der Stadt. "Wir wollen den Menschen hier vor Ort weiter berufliche Perspektiven sichern. Ich bin davon überzeugt, dass wir nur so Existenzängste gerade bei finanziell schwächer gestellten Menschen abbauen", meinte der Spitzenkandidat. Nur so nehme man die Bürger mit auf den Weg zu mehr Klimaschutz.

"Deshalb wird es eine Ausrichtung auf Null-Wachstum, wie es interessanterweise ausgerechnet sogenannte linke Politiker dieser Stadt in der Stadtverordnetenversammlung ausrufen, mit uns genauso wenig geben wie eine Wirtschafts- und Stadtentwicklungspolitik, die nur den kurzfristigen Effekt vor Auge hat und eben nicht auf Nachhaltigkeit setzt", machte der Fraktionsvorsitzende klar. Zu den Klimaschutzinstrumenten zählte er die Bebauungsplanung, die künftig solare Bauflächen, vor allem in Gewerbegebieten, vorsehen könne. Auch im gewerblichen Bereich gelte es, nachzuverdichten. Die Ausweisung eines neuen Gebietes in Lützellinden halten die Sozialdemokraten nicht mehr für zeitgemäß.

"Blockadehaltung der CDU"

Im Verkehr wolle man bessere Bedingungen für Radfahrer schaffen, auch im Bereich des Anlagenrings: "Ich bedauere es wirklich sehr, dass der Koalitionsvertrag bezüglich der Verbesserung des Anlagenrings für Radfahrer aufgrund der Blockadehaltung der CDU und ihres Dezernenten nicht umgesetzt werden konnte", so Nübel. Im Öffentlichen Personennahverkehr will er sich mit Marburg und Wetzlar in Wiesbaden für eine Regio-S-Bahn starkmachen. Eibelshäuser sprach in ihren Ausführungen über die Bedeutung der Stadt für Geflüchtete. "Dafür, dass Gießen auch zukünftig die Stadt der Toleranz und Weltoffenheit, der Solidarität und Heimatchancen, der sozialen und demokratischen Werte ist, dafür und deswegen engagieren sich Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Dafür treten wir an bei der Kommunalwahl 2021", unterstrich die Stadträtin.

Sie verwies darauf, dass sich die SPD auch zukünftig für den sozialen Wohnungsbau einsetzen und die digitale Infrastruktur in der Stadt erheblich und sozial gerecht ausbauen wolle. Zudem werde man für Aus- und Weiterbildungsangebote für Arbeitnehmer sorgen und weiterhin in die Schulgebäude investieren, um ausreichend Raum für Schulentwicklung und zeitgemäße Bildung zu schaffen. Ein wichtiges Anliegen sei auch die Schaffung des Kulturgewerbehofes als eine Nachnutzung der Feuerwache in der Steinstraße.

Mit ihren Reden präsentierten Eibelshäuser und Nübel nur Schlaglichter des Gesamtprogramms, das im Januar verabschiedet werden soll.