SPD zur Entwicklung von Altbausanierung

GIESSEN - (red). In die Debatte um die Sanierung von Altbauten in der Stadt hat sich nun auch die Gießener SPD eingeschaltet. „Bei aller Anerkennung der Leistungen privater Eigentümer und Investoren bei der Rettung kostbarer Altbausubstanz in der Stadt muss doch registriert werden, dass es in diesem Bereich zunehmend zur Verdrängung der angestammten Mieterschaft kommt, die potenziell zur Umstrukturierung von Wohngebieten führen kann. Solchen etwaigen Fehlentwicklungen entgegenzusteuern, ist Aufgabe von Verwaltung und Politik gleichermaßen“, heißt es in einer schriftlichen Erklärung der beiden Spitzenkandidaten für die Kommunalwahl am 14. März, Christopher Nübel und Astrid Eibelshäuser.

Die vorhandenen Elemente der Bauordnung und der Stadtplanung müssen in Zukunft vollumfänglich genutzt werden. Wo diese nicht ausreichten, um die Rechte der Privateigentümer mit den Interessen der Mieterschaft und der Öffentlichkeit in Übereinstimmung zu bringen, müssten neue Instrumente geprüft werden.

„Zu denken wäre beispielsweise an Veränderungssperren zur Durchsetzung einer Bauleitplanung, die bestimmte Wohnungstypen gegen unerwünschte Veränderungen schützt. Ein anderes Element könnte die Einführung eines Vorkaufsrechts sein, durch das die Stadt rechtlich in die Lage versetzt würde, regulierend einzugreifen,“ so Nübel und Eibelshäuser. Sie erinnerten an die große Erfahrung, die man mit der Sanierung von Wohngebieten wie beispielweise in Nordstadt und Weststadt oder auch dem Burggrabenviertel gesammelt habe.