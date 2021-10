Speed-Dating bei der IHK Gießen-Friedberg mal anders

Gute Gespräche beim ersten Azubi-Speed-Dating der IHK Gießen-Friedberg: Jan Eymer von der ContiTech Techno-Chemie GmbH mit dem Schüler Daniel. Foto: Zielinski

GIESSEN - Die Frage nach dem richtigen Ausbildungsberuf stellt für viele junge Menschen eine große Herausforderung dar. Dabei wird gerade mit einer passenden Ausbildung ein wichtiger Baustein für die Zukunft gesetzt. Die Corona-Pandemie hat die Situation nicht einfacher gemacht, zumal Praktika ausgefallen sind und Ausbildungsmessen in Präsenz nicht stattfinden konnten.

Anstelle ihrer beliebten Ausbildungsmesse "Berufswegekompass", die seit vielen Jahren wechselweise in Gießen und Friedberg veranstaltet wurde, hat die IHK Gießen-Friedberg in diesem Jahr zu ihrem allerersten "Azubi-Speed-Dating" eingeladen. Mit großem Erfolg: 24 Wetterauer Ausbildungsbetriebe und Institutionen aus den verschiedensten Branchen haben in der Stadthalle Friedberg über ihre Ausbildungsberufe informiert - mit Abstand, versteht sich.

Speed-Dating heißt so viel wie "schnelle Verabredung" und steht eigentlich für eine aus den USA stammende Party-Veranstaltung, bei der es darum geht, schnell einen Partner zu finden. Man setzt sich mit seinem Gegenüber an einen Tisch und unterhält sich. Nach etwa 15 Minuten wird der Platz gewechselt und der Nächste ist an der Reihe. Das Prinzip des Azubi-Speed-Datings ist ähnlich, nur, dass der Gegenüber im Idealfall der zukünftige Chef ist.

Duale Ausbildung

Die IHK Gießen-Friedberg hatte alle allgemeinbildenden Schulen in der Wetterau eingeladen, rund 100 Schülerinnen und Schüler sind dem Aufruf gefolgt. Dabei konnten die Interessierten im Vorfeld bei mehr als einem Unternehmen einen Termin buchen. Eine Gelegenheit, die eifrig genutzt wurde. So hatte Carina gleich drei Firmen auf ihrer Datingliste. "Wer sich hier anmeldet, ist auch wirklich interessiert", erklärte Kai Schelberg, stellvertretender Leiter des IHK-Geschäftsbereichs Aus- und Weiterbildung. "Eine duale Ausbildung ist und bleibt für junge Menschen attraktiv und bildet eine sehr gute Basis für das Berufsleben", führt er weiter aus. "Mit Aktionen wie diesem ersten Azubi-Speed-Dating, der Broschüre ,Schule und was dann?', der IHK-Lehrstellenbörse sowie dem Ausbildungsatlas bieten wir vielfältige Möglichkeiten, mit den Betrieben in Kontakt zu treten."

Die meisten der Aussteller zeigten sich mit der Resonanz zufrieden. So hat Jan Eymer (ContiTech Techno-Chemie GmbH in Karben) neun Gespräche geführt. "Ein bis zwei der Interessierten kommen auf jeden Fall für uns in Frage", ist er sich sicher. Neben Industriemechanikern sucht das Unternehmen Mechatroniker sowie Fachkräfte für Lagerlogistik. Auch duale Studiengänge werden angeboten. Oftmals waren auch Auszubildende oder Frischausgelernte an den Ständen der Unternehmen, um praktisch aus erster Hand von ihren Erfahrungen zu berichten. "Wir sind mit den jungen Leuten, die hierherkommen, auf einer Wellenlänge", erklärt Sara Pljakoli, die vor einem Jahr ihre Ausbildung bei Gerhardt Bauzentrum GmbH in Butzbach abgeschlossen hat. Sie rät allen Bewerbern dazu, im Vorfeld unbedingt ein Praktikum zu absolvieren.

Duales Studium

Bei einem Speed-Dating hat Laura Marie Baum (Protakt Projekte & Business Software AG in Bad Nauheim) auch Mara Pauly kennengelernt, die heute ein duales Studium absolviert. Gemeinsam präsentierten sie in der Stadthalle ihr Unternehmen. "Bei uns gibt es viele Weiterbildungsmöglichkeiten", erklärten Nicole Feltgen und Rico Krämer (Ökumenische Diakoniestation Friedberg). Auch sie empfahlen dringend vorab ein Praktikum, denn "eine Pflegekraft oder ein Altenpfleger muss mehr können als nur zu pflegen." Wichtig seien vor allem Empathie und Wertschätzung für die Menschen. "Jeder Auszubildende, der jetzt fehlt, ist in drei Jahren eine dringend benötigte Fachkraft", unterstrich Schelberg. "Im gesamten IHK-Bezirk sehen wir die größte Herausforderung darin, junge Menschen zu Bewerbern zu machen." Insbesondere an Gymnasien sei eine Stärkung der Berufsorientierung dringend geboten. Hier müsse auch aufseiten der Lehrer ein Einstellungswechsel stattfinden. Denn wer nach seiner Ausbildung noch einen Abschluss in der höheren Berufsausbildung draufsetze, käme auf das gleiche Lebenseinkommen wie vergleichbare Akademiker. Insgesamt kam das Speed-Dating gut an. Fast alle Aussteller wären bei einer Neuauflage wieder mit dabei.