Spende an Hospiz-Verein

Giessen (red). Schon seit Jahren unterstützt Edgar Niebergall die Arbeit von Haus Samaria und ist ein treuer Begleiter des Hospiz-Vereins Gießen. Jedes Jahr wartet er mit neuen Ideen auf und sammelt Geld für die Hospizorganisationen. Dabei nutzt er verkaufsoffene Sonntage in Gießen für seine Spendenaktionen und leistet damit auch einen Beitrag, um diese Tage in Gießen attraktiv zu gestalten.

Aktuell ist er auf ein 1907 veröffentlichtes Buch "Reise in die Vergangenheit von Gießen" gestoßen. Dieses Buch wird die Basis für seine nächste Spendenaktion sein, Corona-bedingt leider erst 2021.

Der Hospiz-Verein Gießen ist Edgar Niebergall für die Spende in Höhe von 360 Euro in diesem Jahr besonders dankbar, da dem Verein, bedingt durch die Corona-Pandemie, deutlich weniger Spenden wegen ausfallender Familienfeste und Jubiläen zufließen als in den Vorjahren. Archivfoto: Moor