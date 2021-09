Spende für Kochbuchprojekt

Bei der Spendenübergabe (von links): Frank-Tilo Becher, Monika Adrian, Amir Motearefi, Felix Döring und Anita Schneider. Foto: privat

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Arbeitsloseninitiative (ALI) Gießen arbeitet aktuell an der Erstellung einer Rezeptsammlung. Die ALI bewirtschaftet seit einigen Jahren eine Streuobstwiese und beabsichtigt nun ein passendes Kochbuch für heimische Früchte zu schreiben, das zum Jahresende erscheinen soll. Um diese Arbeit finanziell abzusichern, haben sich die SPD-Kandidaten Anita Schneider, Frank-Tilo Becher und Felix Döring entschlossen, den noch fehlenden Geldbetrag von 500 Euro zu spenden.

In der anschließenden Gesprächsrunde konnten die Kandidaten einen Eindruck von der Arbeit der ALI gewinnen. Monika Adrian und Amir Motearefi vom Leitungsteam berichteten von den Erfolgen, wiesen aber auf die Herausforderungen hin, die sich beispielsweise in der Fortführung von Maßnahmen stellen. So steige aktuell Corona-bedingt der Hilfsbedarf beim Ausfüllen für Anträge beim Jobcenter. Die Mitarbeiterin der ALI, selbst ehemalige Langzeitarbeitslose, leiste diese Arbeit mit großem Engagement. Da ihre Maßnahme aber im kommenden Jahr auslaufe, müsste dieses Projekt ehrenamtlich fortgeführt werden, was vermutlich nicht zu leisten sei.

Landrätin Anita Schneider freute sich zunächst, dass es mit dem in 2019 eingeführten "TeilhabeChancenGesetz" gelinge, Langzeitarbeitslosen wieder eine Chance am Arbeitsmarkt zu bieten und sagte zu, Möglichkeiten gemeinsam mit Stadt und Jobcenter auszuloten, wie eine Fortführung zu organisieren sei. "Ich freuen mich, dass mit diesem Gesetz und besonders mit den sogenannten "16i-Maßnahmen", also der Förderung von sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung am sozialen Arbeitsmarkt es gelingt, wieder gute Perspektiven für Langzeitarbeitslose zu schaffen" meint Anita Schneider.

Mit Projektteilnehmern diskutierten Frank-Tilo Becher und Anita Schneider über weitere Themen, wie ALG II und bezahlbaren Wohnraum. Frank-Tilo Becher bezog hier klar Stellung: "Ich werde mich dafür einsetzen, dass wir das Ziel von 150 neuen Sozialwohnungen pro Jahr erreichen. Bundestagskandidat Döring betonte die Möglichkeit, aus Berlin zu unterstützen - erste Instrumente wie die Mietpreisbremse seien schon umgesetzt, weitere wie ein Mietmoratorium, das die Mietsteigerung an die Inflationsrate koppelt, seien Teil des Wahlprogramms.