Spende statt Geburtstagsgeschenk

Gelungene Aktion: Stergios Svolos überreicht im Beisein von Max Stein, Sascha Ferraro, Manuel Schneider, Emelie Röhrich und Richard Tschumak (hintere Reihe von links) den Spendenscheck an Elsbeth Seim. Foto: Wißner

GIESSEN - Als Stadtschulsprecher hat Stergios Svolos den Elternverein für leukämie- und krebskranke Kinder Gießen und seine Arbeit kennengelernt. "Ich bin dankbar, dass es solche Vereine hier in meiner Stadt gibt. Ich liebe meine Stadt und bin hier aufgewachsen, deshalb liegen mir auch die Menschen am Herzen", betonte Svolos, als er vor der Kinderklink einen Spendenscheck über 1000 Euro an Elternverein-Vorstandsmitglied Elsbeth Seim überreichte. Und diese zeigte sich sichtlich angetan von dieser nicht alltäglichen Spende junger Leute. "Die Kinder danken Ihnen und Ihren Freunden. Es ist einfach toll, dass es solche Menschen gibt, sonst könnten wir nicht existieren", skizzierte sie die Arbeit des 1982 gegründeten Vereins, der seit Kurzem auch eine neu eingestellt Sonderpädagogin, aber auch eine Erzieherin finanziert und Familien unterstützt.

In Coronazeiten sind Geburtstagsfeiern eher schwierig und so hatte Stergios Svolos seine Freunde zwar gebeten, ihm nichts zu schenken und auch die Nachfrage nach einem Geldgeschenk abgewiesen. Doch dann kam die Idee zur Spende und somit kamen 720 Euro zusammen. "Damit hätte ich nie gerechnet. Ich bin meinen Freunden so dankbar. Doch dann habe ich gedacht, wie wär's denn mit einer vierstelligen Summe und so wurde der Betrag noch aufgerundet", berichtet Svolos. Und weil ihm der Verein ganz besonders am Herzen liegt, erklärte er spontan auch seinen Eintritt.