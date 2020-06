Spendenaktion für Tierheim Gießen nach Tod von Fabian Gerlach

Bei der Spendenübergabe: Astrid Paparone, Selina Gerlach, Chiara Wissner, Dennis Kandzia und Konstantin Skipn (von links). (Foto: TSV Gießen)

GIESSEN - GIESSEN (red). Fabian Gerlach war ein wahrer Tierfreund, egal ob es Hunde, Katzen, Fische oder sonstige Tiere waren. Er liebte Tiere über alles. Ab dem Jahr 2013 hat Fabian mit seinem Freund Dennis für das Tierheim TSV Gießen gespendet, fast jährlich bis zu seiner Erkrankung. Darüber hinaus half er ehrenamtlich im Tierheim bei der Betreuung der Hunde. Fabian Gerlach hatte im Februar 2018 die Diagnose erhalten, dass er einen schnell wachsenden Tumor am unteren Oberschenkel hat und seitdem ging es mit seiner Gesundheit bergab. Eine Operation folgte auf die nächste und fast täglich erhielt er weitere schlechte Nachrichten. So auch an seinem 26. Geburtstag im September 2019. Damals kam die Nachricht, dass er schnellstmöglich an der Wirbelsäule operiert werden müsse. Danach konnte er nicht mehr laufen. Er kämpfte, um wieder laufen zu können. Mit Erfolg. Doch dann fingen die anhaltenden Schmerzen an. Anfang 2020 wurde er auf die Palliativstation gelegt. Am 24. April starb er im Kreise seiner Familie.

Fabian Gerlach war ein Mensch, der immer positiv dachte, dem das Wohl anderer am Herzen lag, insbesondere das der Tiere. Um ihm die letzte Ehre zu erweisen und in seinem Sinne zu handeln, eröffnete sein Freund Dennis ein Spendenkonto. Bei dieser Aktion kamen 1315 Euro für das Tierheim TSV Gießen zusammen. Die erste Vorsitzende des Tierschutzvereins, Astrid Paparone, nahm die Spende dankbar entgegen, wenn auch sehr berührt aufgrund des traurigen Anlasses. Sie freute sich sehr, dass auch junge Menschen den Verein durch Spendenaktionen und ehrenamtliche Hilfe unterstützen.