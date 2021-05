Sperrung vor Kongresshalle ab Montag

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Am Montag beginnen die Tiefbauarbeiten zum barrierefreien Umbau der Haltestelle Berliner Platz auf der Seite der Kongresshalle. Darüber informiert das Tiefbauamt der Stadt. Im gleichen Zuge wird nicht nur der Anlieferungsbereich der Kongresshalle umgestaltet, sondern es erfolgen auch umfangreiche Erneuerungen der Versorgungsleitungen. Der Fußgänger- und Radverkehr zwischen Neuen Bäue und Ludwigsplatz wird aufrechterhalten, der motorisierte Verkehr muss sich aber auf Umwege einstellen. So ist die Grünberger Straße dann nur per Umleitung über Ostanlage und Moltkestraße erreichbar. Die Arbeiten sollen bis zum Fahrplanwechsel Anfang Dezember abgeschlossen sein.