Spiel mit „großen Jungs“

40 Kilogramm Amphetamin und über zwei Kilo Kokain hat ein Alsfelder seiner Aussage nach für den 41-jährigen Angeklagten gebunkert. Dieser äußerte sich vor Gericht nicht zu den Anschuldigungen. (Symbolfoto: dpa)

VOGELSBERGKREIS - (jem). Er wollte „mit den großen Jungs das Bein heben“ und hatte sich deshalb darauf eingelassen, große Mengen an Betäubungsmitteln bei sich zu lagern und später zu verkaufen. Heute weiß der Zeuge, welch ein großer Fehler das war. Doch nicht er steht derzeit wegen Drogenhandels vor der Neunten Strafkammer des Gießener Landgerichts, sondern sein mutmaßlicher Auftraggeber. Der 41-jährige Bosnier verweigerte am Montagmorgen allerdings die Aussage, weshalb sich das Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Dr. Klaus Bergmann am ersten Prozesstag mit den Aussagen des 49-Jährigen aus Alsfeld begnügen musste – und die waren detailliert. Schließlich sitzt der Zeuge selbst bereits seit gut 13 Monaten in Haft, machte bei seinem eigenen Prozess bereits umfangreiche Aussagen. Brisant: Bei dem Bosnier und einem Bekannten des Zeugen, der die beiden miteinander bekannt gemacht haben soll, soll es sich um Mitglieder der „Hells Angels“ handeln. Als „Verräter“ sei der Alsfelder deshalb ohnehin schon im Gefängnis abgestempelt. Auch von Drohungen ihm gegenüber sprach der Mann vor Gericht.

Alles begann 2017. Der Alsfelder nahm regelmäßig Amphetamin zu sich. Der Bekannte habe ihm den Angeklagten vorgestellt, damit dieser ihm ein Kilo „Speed“ zum Eigenbedarf beschaffe. „Wir haben uns in einer Pizzeria getroffen, dort wurde er mir vorgestellt. Er sagte mir, dass er innerhalb einer Stunde die Lieferung aus Frankfurt für 1600 Euro bei mir abliefern kann.“ Zu seinem Erstaunen habe der Bosnier das Versprechen gehalten und die Ware so zügig abgeliefert. Bei der Übergabe an der Maschinenhalle des Zeugen hätten sein Bekannter und der Angeklagte dann getuschelt. „Sie sagten, dass sie einen Bunker suchten, um 20 Kilo Amphetamin zu lagern. Ich nahm an.“

Vor Gericht gab der Alsfelder zu, dass es ihm vor allem um Selbstbestätigung ging. „Ich wollte vor den großen Jungs cool sein. So geht leider das Spiel“, erklärte er selbstreflektiert. Schließlich habe er gewusst, dass es sich bei den beiden um Mitglieder des Motorradklubs gehandelt habe. Dass sie nun bei ihm ein- und ausgehen, habe auch sein Ansehen steigern lassen.

Am nächsten Morgen habe der Angeklagte die Ware mit einem Trolli zu ihm gebracht, wo er sie verstaute. Innerhalb von einigen Monaten habe entweder er dem Angeklagten die Ware päckchenweise in seine Wohnung nach Alsfeld beziehungsweise Reiskirchen gebracht, oder der Angeklagte habe sich die Ware selbst abgeholt, schilderte der Zeuge. Im Sommer 2018 habe er vom Angeklagten weitere 20 Kilogramm Amphetamin sowie zwei Kilo Kokain bekommen, um diese zu lagern.

Der Zeuge gab an, zudem Marihuana verkauft zu haben. „Mit dem Dealen selbst sollte ich aufhören, um als reiner Kokainbunker zu fungieren. Dafür sollte ich gut entlohnt werden.“ Für 30 bis 50 Kilo gebunkertes Kokain im Monat hätte er – so schätzt er selbst – rund 10 000 Euro bekommen.

150 Euro pro Gramm

Doch soweit kam es nie. Im Januar 2019 habe der Zeuge 150 Gramm Kokain vom Angeklagten erhalten, das er selbst veräußern sollte. „Pro Gramm sollte es mich 45 Euro kosten und ich hatte sechs bis acht Wochen Zeit bekommen, die Drogen zu verkaufen.“ Weil seine Verlobte zu der Zeit in München lebte und er dort Abnehmer gekannt habe, fuhr der 49-Jährige mit 30 Gramm Kokain dorthin und verkaufte die Ware für 80 Euro pro Gramm. „Später erfuhr ich, dass das Koks wohl 150 Euro pro Gramm wert war. Aber damit kannte ich mich einfach nicht aus.“ Zurück in Mittelhessen habe er das bis dahin eingenommene Geld dem Bosnier gegeben, „weil ich bei solchen Leuten lieber nicht all zu lange Schulden haben will“.

Doch so besonnen reagierte der Zeuge danach nicht mehr. Wegen eines Streits um die Männergeschichten seiner Verlobten fuhr der Alsfelder – selbst auf Drogen – nach München, um sie zur Rede zu stellen. Doch dort angekommen, nahm er zunächst Koks und Haschisch mit einer gemeinsamen Freundin. „Richtig dicht“ ging er dann nachts zu seiner Verlobten, wo er auf dem Balkon allerdings einen Mann mit freiem Oberkörper und Zigarette sah und vermutete, dass er betrogen wurde. „Ich schrieb ihr über WhatsApp Drohungen und ging zurück zu der Freundin, um weiter Drogen zu nehmen. Plötzlich klopfte es an der Tür, und als wir aufmachten, kam die Polizei herein und fand die Drogen. Auch das Zeug, das bei mir Zuhause gebunkert wurde, haben sie gefunden.“ Seither ist der Zeuge inhaftiert. Der Prozess wird am kommenden Dienstag fortgesetzt.