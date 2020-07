Spielmobil kommt wieder nach Wieseck

Jetzt teilen:

GIESSEN-WIESECK - Die Evangelische Gesamtkirchengemeinde Nord und das Jugendhaus Wieseck (Diakonisches Werk) schicken wieder ein Spielmobil auf Tour, damit die sieben- bis zwölfjährigen Kinder zum Spielen und Werken kommen können. In den letzten drei Ferienwochen ist es Montag-, Dienstag- und Mittwochnachmittag von 15 bis 16.30 Uhr und von 16.30 bis 18 Uhr an folgenden Plätzen in Wieseck zu finden: 27., 28. und 29. Juli: Jugendhaus Wieseck (Am Eichelbaum 69a), 3., 4. und 5. August: Käthe-Kollwitz-Schule (Spitzwegring 131) sowie am 10., 11. und 12. August am Familienzentrum Kaiserberg.

Wegen der Infektionsgefahr müssen besondere Regelungen getroffen werden. So ist der Einlass auf maximal zehn Personen entweder ab 15 Uhr oder ab 16.30 Uhr für jeweils eineinhalb Stunden begrenzt. Es dürfen keine Begleitpersonen in den Spielmobilbereich. Darüber hinaus gilt:

A lle Kinder müssen einen Mund-Nase-Schutz mitbringen.

Alle Besucher müssen sich in einen Kontaktbogen einschreiben.

Alle Kinder müssen sich am Einlass und zwischen den verschiedenen Spielorten die Hände waschen und desinfizieren.

Alle Kinder müssen sich selbst verpflegen, auch mit Getränken.

Sicherheitsabstand muss eingehalten werden.