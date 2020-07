Spielplatz am "Eulenkopf" in Gießen neu gestaltet

Jetzt kann wieder getobt werden: Der Spielplatz am "Eulenkopf" ist fertig. Foto: Schäfer

Giessen (rsc). Ein Haar in der Suppe findet sich immer. Das scheint nun auch beim neugestalteten Kinderspielplatz am "Eulenkopf" der Fall zu sein. "Vorher konnten wir den gesamten Spielplatz von einer Sitzbank aus überblicken, jetzt leider nicht mehr", monierten zwei Anwohner bei der Einweihung. Grund dafür sind einige kleinere Hügel, die ebenfalls angelegt worden sind. Insgesamt 150 000 Euro hat das Projekt gekostet. 70 Prozent konnten mithilfe von Geldern des Bund-Länder-Programms "Soziale Stadt" bezuschusst werden. Sämtliche Maßnahmen zur Verschönerung des Wohnumfelds und zur Verbesserung der Infrastruktur sind in dem sogenannten Integrierte städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) zusammengefasst.

"Wir haben 70 Spielplätze in der Stadt", berichtet Stadträtin Gerda Weigel-Greilich, pro Jahr würden davon maximal zwei grundhaft erneuert. "Normal müssten es jedoch viel mehr sein." Zugleich stellte die Grünen-Politikerin fest, dass "die Geräuschentwicklung hier ordentlich ist". Das bedeute eine Herausforderung, "wenn wir hier weitere Gebäude entwickeln wollen". Verkehrslärm dröhnt ununterbrochen vom nahen Gießener Ring. In der jüngsten Magistratssitzung sei über eine mögliche Lösung diskutiert worden, ergänzte Stadträtin Astrid Eibelshäuser. So solle untersucht werden, inwieweit am "Eulenkopf" die verschiedenen maroden Gebäude wie die Kita und Gemeinwesenarbeit zusammengeführt werden könnten. Erste Ergebnisse dazu seien Anfang 2021 zu erwarten. Angedacht ist, ein gemeinsames Haus für alle sozialen Einrichtungen des Quartiers zu errichten, das dann als Lärmschutz für den Spielplatz hin zum Gießener Ring dienen soll.

Nach Abstimmung der Wünsche und Anregungen mit Kindern, Jugendlichen und Bewohnern waren das Wetzlarer Landschaftsarchitekturbüro Burghammer mit der Planung und die Langgönser Firma Reuter GaLaBau mit der Realisierung betraut worden. Durch die Anlage von bepflanzten Hügeln mit Steinquadern und Muschelkalk wurden einzelne Spielbereiche und Räume geschaffen, die auch von Kindern unterschiedlichen Alters genutzt werden können, ohne sich gegenseitig in den Spielabläufen zu stören. Bei den Spielgeräten habe man überwiegend Eichenkernholz und Naturstein verwendet. Es entstand der Sandspielbereich für kleinere Kinder mit Spielhaus und Sandtisch mit Sitzgelegenheiten.

Hauptattraktion und Garant für den Abenteuercharakter ist der Kletter- und Balancierparcours. Dazu gehören ein Felsenhaus mit Zugängen zu den Brücken und Aufstiegen, eine Rutschbahn und die Verbindung zu dem drei Meter hohen Kletterfelsen aus Grünsandstein. Daneben befinden sich eine Doppelschaukel und Hängewippe, die auch schon auf dem alten Spielplatz vorhanden waren. Neben der Spielanlage gibt es eine ebene Rasenfläche für Ballspiele.