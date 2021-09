Spielplatz im Gießener Schwarzlachweg offiziell eingeweiht

Ein Prosit auf den jetzt schon beliebten Spielplatz im Schwarzlachweg: Sophie Nitzschke und Stephanie Born, Astrid Eibelshäuser, Sylvia Holzmann, Gerda Weigel-Greilich und Dr.Anna Hofmann. Foto: Moor

GIESSEN - Kinder toben und klettern über die Geräte und spielen im Sand: Schon seit Tagen wird der neue Spielplatz Schwarzlachweg im Flussstraßenviertel von den Anwohnern gut angenommen - im Rahmen der Spielplatzwoche wurde er von den Beteiligten nun auch offiziell eröffnet.

Schon lange, seit Beginn der Planungen rund um das Flussstraßenviertel in der Nordstadt, habe man das Gelände der ehemaligen Schreinerei Möll im Blick gehabt, erklärt Stadträtin Astrid Eibelshäuser. Lange sei jedoch nicht klar gewesen, wie man das von der Wohnbau erworbene Grundstück habe nutzen wollen, da die Erschließung etwas schwierig war. Dass ein anderer Spielplatz in der Fuldastraße zugunsten des Wohnungsbaus aufgelöst wurde einerseits, und viele Familien andererseits im Quartier wohnen, habe dann den Ausschlag gegeben, das Gelände zu einer Spielfläche zu entwickeln. Es sei ein attraktiver Ort in einem relativ geschützten Bereich geschaffen worden, so Eibelshäuser, die allen beteiligten Akteuren dankte.

"Wir haben uns zum Ziel gesetzt, in Quartieren in der gesamten Stadt Freizeitflächen vorzuhalten, wobei ein spezieller Fokus auf Nord- und Weststadt liege", erklärte Stadträtin Gerda Weigel-Greilich, dass man vor allem in der Pandemie bemerkt habe, dass fußläufig erreichbare Flächen eine größere Bedeutung bekommen hätten. Mit Sylvia Holzmann habe man im Gartenamt jemanden, der aufnehme, was gerade gebraucht werde: "Überall, wo sie etwas macht, wird es gut angenommen!"

Sylvia Holzmann dankte für das Lob und erläuterte die Besonderheiten bei der Planung des Spielplatzgeländes. Dabei sei eine Herausforderung die relativ kleine Fläche gewesen, auf der man viele unterschiedliche Bereiche habe schaffen wollen; durch den Austausch unter anderem beim Runden Tisch Flussstraßenviertel und Listen mit Wünschen von Kindern hätten sich viele Anregungen ergeben, die in begrenztem Gebiet umgesetzt werden sollten. Klettern und Rutschen sollte möglich sein, ebenso wurde ein Kamel gewünscht (ein Pferd passe aber etwas besser in die Landschaft, schmunzelte Holzmann) sowie eine Küche für Rollenspiele.

Dass viel mit Naturmaterialien gearbeitet wurde, sei besonders bei einem Spielplatz mitten in der Stadt wichtig, damit Kinder mit natürlichen Baustoffen in Berührung kommen, erklärte Sylvia Holzmann den Fokus auf Holzgeräte, die für den Spielplatz Schwarzlachweg speziell angefertigt wurden. "Ein Spielplatz lebt von der Gemeinschaft, und diese wird dann ersichtlich, wenn man gemeinsam anstößt", unterstrich Frauke Kühn (Quartiersmanagement Flussstraßenviertel) und verteilte statt Sekt Trinkpäckchen mit Saft.

Die offizielle Einweihung fand im Rahmen der "Spielplatzwoche" statt, bei denen unterschiedliche Einrichtungen ihr Programm vorstellten: Ob Fußball mit Blau-Weiß Gießen oder Breakdance mit dem TSG Blau-Gold, Freizeitgestaltung mit der EFG, der Spiele-Bollerwagen von Aktino oder Mitmachaktionen von der Jugendfeuerwehr - ein breites Programm wurde angeboten. Damit wolle man Familien stärken und ihnen zeigen, wie man Kinder gut und sinnvoll beschäftigen könne, so Kühn. 570 Quadratmeter umfasst das Spielplatzgelände, mit je einem Spielbereich für Klein- und etwas größere Kinder. Komplett fertig gestellt ist der Spielplatz allerdings noch nicht, im Herbst werden Bäume gepflanzt und die Umzäunung mit Hecken ergänzt, ein späterer Zugang über die Werrastraße ist schon angelegt. Der Abbruch des Schreinereigebäudes, Grundstückskauf und die Errichtung des Spielplatzes wurden durch das Städtebauförderprogramm Sozialer Zusammenhalt unterstützt.