Spielplatz in Bergkaserne Gießen soll noch dieses Jahr fertig werden

An der Ecke Brumlikweg/Mittermaierstraße entsteht der neue Spielplatz. Foto: Friese

GIESSEN (olz). Nachdem die Mittelhessische Wohnen die Arbeiten auf dem letzten freien Baufeld begonnen hat, biegt auch "Faber & Schnepp" in Sachen Bergkaserne auf die Zielgerade ein. Konkret geht es um den Bau eines Spielplatzes an der Ecke Mittermaierstraße/Brumlikweg. "Er wird noch in diesem Jahr fertig", erzählt Stephan Faber im Gespräch mit dieser Zeitung. "Konkret soll ein Spielplatz für das angrenzende Baugebiet entstehen mit entsprechenden Angeboten zur Förderung der körperlichen Bewegung", informiert das zuständige Gartenamt.

Noch ist nicht viel zu sehen auf dem Gelände, unter dem sich ein Regenrückhaltebecken befindet. Darauf entsteht die neue Spielfläche, "die zwar eingezäunt wird, aber die Tore bleiben offen", so Faber. Hintergrund der Umzäunung sei auch, dass der gegenüberliegende Kindergarten den Platz künftig ebenfalls nutzt. Die Begrenzung bietet einen Schutz für die Kinder. Am Gelände werde ein behindertengerechter Weg mit sechs Prozent Gefälle und Zwischenpodesten geschaffen. Für den Spielplatz selbst "vorgesehen sind eine Multifunktionsanlage mit Rutsche und Klettermöglichkeiten sowie ein Balancierparcours", erläutert das Gartenamt. Neben dem zukünftigen Spielplatz sei eine Art Gartenprojekt initiiert worden, ergänzt Stephan Faber. "In den vergangenen Jahren ist eine Pflanzung von Bürgern aus der Nachbarschaft entstanden", bestätigt das Amt. Es sei beabsichtigt, vom Gartenamt aus Kontakt zu den Betreibern zu suchen. Dabei möchte man klären, "ob Interesse besteht, auch nach der Baumaßnahme eine entsprechende Pflanzung durchzuführen und zu betreuen". Der neue Spielplatz ist Teil des städtebaulichen Vertrags, den die Stadt mit dem Investor für das Baugebiet Bergkaserne abgeschlossen hat. Und dieser Vertrag gebe den Umfang des Spielplatzes vor.