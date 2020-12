Spielwaren an Familienzentrum Heinrich-Will-Straße Gießen

Große Freude für die Kleinen brachte die Übergabe der Spiele. Foto: Brözel:

GIESSEN - Ira Burg-Männche von Spielwaren-Fuhr überreichte dem Familienzentrum Heinrich-Will-Straße im Rahmen des Projekts "Spielen macht Schule - auch am Nachmittag" eine komplette Spielwarenausstattung. Die Initiative fördert so das klassische Spielen, denn: Spielen macht schlau. Das Familienzentrum, in dem vier Gruppen mit Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren betreut werden, hat sich erfolgreich um eines der Spielwarenpakete beworben. Dieses wird den Familien im Stadtteil zu Gute kommen: Jeden letzten Freitag im Monat können die Spiele ausgeliehen werden. Die Familien bekommen eine Einführung der unterschiedlichen Spielregeln, sodass sie zuhause direkt loslegen können. Ebenso werden Spielenachmittage für Mütter, Väter und Geschwister angeboten.

Die Initiative "Spielen macht Schule - auch am Nachmittag" wurde bereits vom Verein "Mehr Zeit für Kinder" 2014 erstmals durchgeführt. Seitdem werden jährlich 100 Einrichtungen mit einem Spielepaket ausgestattet, dieses Jahr kostenlos von Amigo, Kosmos, Mattel und Ravensburger zur Verfügung gestellt. Die Initiative setzt gleichzeitig auf eine enge Zusammenarbeit mit dem Fachhandel: Dieser steht nicht nur in den Einrichtungen als kompetenter und engagierter Spielepate zur Seite. Im Rahmen des Projekts haben die Einrichtungen zudem die Möglichkeit, die Produkte zu verleihen. So soll das gemeinsame Spielen in den Familien gefördert werden.

Alle Informationen unter: www.spielen-am-nachmittag.de.