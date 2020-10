Spielwaren-Fuhr Gießen nicht mehr in Familienbesitz

Wechsel bei Fuhr: Inhaberin Sigrid Fuhr übergibt nach 35 Jahren an Dirk Lonthoff. Foto: Schäfer

GIESSEN - Ein ungeschriebenes und unumstößliches Gesetz in alten Familienunternehmen lautete: Einer der nächsten Nachkommen der Familie hatte die Firma zu übernehmen und weiterzuführen. Zumeist war dies ein Sohn.

Das klappte auch bei der vor 190 Jahren von Johann Heinrich Fuhr als Zinngießerei gegründeten Betrieb "J. H. Fuhr" bis hin in die fünfte Generation hinein, wo es dann allerdings erstmals eine Frau wurde. Heutzutage lassen sich die Kinder nicht mehr in den Beruf der Eltern zwängen und gestalten ihr Arbeitsleben nach ihren eigenen Neigungen und Interessen. So auch bei dem weit über Hessen hinaus bekannten Spielwarenfachgeschäft in der Sonnenstraße.

An die 35 Jahre hat die bald 64-jährige Sigrid Fuhr als Inhaberin das Geschäft des Ururgroßvaters geleitet. Kaum 30 Jahre alt, wurde sie nach einem Jahr Mitarbeit in dem Traditionshaus zusammen mit ihrem Vater Geschäftsführerin. Der verstarb elf Jahre später plötzlich und unerwartet, ausgerechnet auf der Spielwarenmesse in Nürnberg. Nachdem ihr Bruder die Firma in Richtung Straubing verlassen hatte, leitete Sigrid Fuhr das Unternehmen in alleiniger Verantwortung. Schon seit einiger Zeit habe sie sich mit dem Gedanken getragen, nicht mehr jeden Morgen um zehn Uhr bei Geschäftsöffnung auf der Matte stehen zu müssen.

Ihr Sohn hatte bei Porsche in Stuttgart seine Lebensaufgabe gefunden und ihre Nichten und Neffen hätten sich auch anderweitig orientiert. So wäre ihr klar gewesen: "Da muss jemand von extern her." Deshalb habe sie schon seit längerem bei der Indus-trie- und Handelskammer (IHK) Gießen-Friedberg und der Sparkasse gestreut, bei denen sie in ehrenamtlichen Gremien sitzt, jemand als Nachfolge für ihr Traditionshaus zu suchen. Im März 2017 hatte sie dann Dirk Lonthoff, geschäftsführender Inhaber der Bastler Zentrale in der Neustädter Galerie, bei einem Treffen des Bundesverbandes des Spielwareneinzelhandels (BVS) in Köln darauf angesprochen. Fuhr bei einem Pressegespräch, in dem die Unternehmensnachfolge der Öffentlichkeit bekannt gegeben wurde: "Ob ich mir das vorstellen könnte, hat er mich gefragt." Zu diesem Zeitpunkt sei es noch nicht so aktuell gewesen. "Mir kam es nicht darauf an, dass es jetzt sein muss." Fuhr suchte jemand mit Leidenschaft aus einem familiengeführten Betrieb, der sich in der Branche auskennt, der sich auf "so etwas einlässt, mit Gießen und dem Einzugsgebiet vertraut ist".

Herzensangelegenheit

Vor einem knappen Jahr habe sie ihren 30 Mitarbeitern und den zwei Auszubildenden bekanntgegeben, dass "ich das abgeben will". Nachdem die Nachfolge endlich in trockenen Tüchern war, verkündete sie den Wechsel zum nächsten 1. Januar. "Als sie erfuhren, dass Lonthoff ihr neuer Chef wird, waren sie alle sehr erleichtert." Lonthoff erzählte, dass diese "freundliche Übernahme" ihm schon lange eine echte Herzensangelegenheit gewesen sei. Die Bastler Zentrale Lonthoff wurde 1972 in der Bahnhofstraße eröffnet, siedelte dann 2005 mit der Eröffnung der Neustädter Galerie dorthin um. Im gleichen Jahr übernahm der heute 49-jährige Dirk Lonthoff die Geschäfte von seinem Vater. Rund 20 Mitarbeiter beschäftigt er. Er sieht die Übernahme von J. H. Fuhr "nicht als schweres, sondern als ein wichtiges Erbe" an. "Die Kunden sollen und werden den Wechsel nicht großartig merken", ist er sich sicher. Geschäftspolitik und -philosophie blieben die gleichen, Synergieeffekte (Einsparungen) würde es lediglich bei den Stammdaten und beim Einkauf geben. Ansonsten solle alles beim Alten bleiben. Das betreffe sowohl das Personal als auch das jeweilige Angebotssortiment.

Dieses sei nach den übereinstimmenden Aussagen beider Gesprächspartner in den letzten Jahren wesentlich größer geworden. "Früher hatten wir nur 20 Prozent der heutigen Lieferanten und Produkte." Wesentlich früher hörten heutzutage Kinder mit dem Spielen auf, so Fuhr. "Mit zwölf, dreizehn ist es uncool, beispielsweise mit Lego zu spielen. Früher taten sie es noch mit 16." Allerdings entdeckten die Studenten wieder den Bereich Gesellschaftsspiele, der ein Verkaufsrenner sei. Zudem seien Basteln und Experimentieren wieder in. Durch die Corona-Pandemie sei das "Stay-at-home" angesagt. Und das habe dazu geführt, dass "manchmal unsere Puzzleregale wie leer gefegt" gewesen seien, so Sigrid Fuhr. Während der Pandemie sei die Kundenfrequenz zwar geringer geworden, dagegen sei der Umsatz pro Kunde gestiegen. Der Online-Verkauf spiele so gut wie überhaupt keine Rolle. "Online kaufen die Leute woanders."

Was spielt die Chefin eines Spielwarengeschäftes am liebsten? "Draußen eindeutig Wikinger-Schach." Und drinnen? "Da ist Qwirkle als Gesellschaftsspiel mein eindeutiger Favorit." Langweilig wird es ihr so oder so so schnell nicht werden. Es gilt, im neuen Jahr den neuen Inhaber einzuarbeiten. "Und dann habe ich ja auch noch meine Ehrenämter."